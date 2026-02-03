TOKİ Kayseri kura çekimi canlı izle 3 Şubat 2026! Kayseri TOKİ çekilişi CANLI İzle!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde sıra Kayseri’ye geldi. Bugün saat 11:00’de Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda başlayan kura çekimi ile (Kayseri Merkez) 6.020 Konut konutun yeni sahipleri belirleniyor. Binlerce vatandaşın ekran başında takip ettiği kura çekilişi, noter denetiminde şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Kayseri merkez ve ilçelerini kapsayan dev konut projesinin hak sahipliği belirleme kurası, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11:00 itibarıyla başladı.
Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekilişe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, salon dışındaki binlerce kişi de dijital platformlar üzerinden süreci heyecanla takip ediyor.
TOKİ, kuranın her anını şeffaflık ilkesi gereği resmi hesaplarından canlı olarak yayınlıyor. Vatandaşlar, isimlerinin çıkıp çıkmadığını anlık olarak aşağıdan takip edebilir:
Kura çekimi tamamlandıktan kısa bir süre sonra kesinleşen isim listeleri e-Devlet (Yüzyılın Konut Projesi Hak Sahipliği Sorgulama) ekranında ve toki.gov.tr adresinde aktif hale getirilecek.
Proje kapsamında Kayseri genelinde (Merkez ve ilçeler dahil) toplam 7.562 konut inşa edilecek. İlçelere göre konut dağılımı ise şu şekilde belirlendi:
