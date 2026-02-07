GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

TOKİ Kırıkkale Kura Çekimi CANLI İZLE: 2026 Kırıkkale TOKİ Kazananlar İsim Listesi Belli Oluyor

TOKİ Kırıkkale Kura Çekimi CANLI İZLE: 2026 Kırıkkale TOKİ Kazananlar İsim Listesi Belli Oluyor
TOKİ’nin “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında Kırıkkale’de hayata geçirilecek bin 736 konut için kura heyecanı başladı. Ev sahibi olma umuduyla başvuru yapan binlerce vatandaş, hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte kura çekimine ilişkin detaylar…

Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen kura çekimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kırıkkale'de inşa edilecek bin 736 sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Nurcami Konferans Salonu'nda düzenlenecek organizasyon, noter gözetiminde ve otomatik kura sistemiyle yapılacak.

Kura sürecine kısa bir süre kala, ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişi çekilişin saatini, canlı yayın bilgilerini ve sonuçların nasıl açıklanacağını araştırmaya başladı.

 

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin Kırıkkale'de hayata geçireceği sosyal konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi ve saati netleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu programa göre, çekiliş 7 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'de Nurcami Konferans Salonu'nda yapılacak.

Salonda bulunamayan vatandaşlar ise süreci TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek.

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından, hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sonuç sorgulama süreci başlayacak.

Asil ve yedek listelerin açıklanmasıyla birlikte, başvuru yapan adaylar sonuçlarını resmi platformlar üzerinden kolayca öğrenebilecek.

Başvuru sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını güvenli bir şekilde kontrol edebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

