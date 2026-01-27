TOKİ kura takvimi 2026 | TOKİ 500 bin konut kura sonuçları hangi ilde, ne zaman açıklanacak? (İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı)

Milyonlarca vatandaşın hayallerini süsleyen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde, 29 Aralık’ta başlayan kura maratonunda bugün itibarıyla tam 32 ilde çekilişler tamamlanırken, hak sahibi olan kişiler belirlendi. Bugün kura çekimi ise Kilis için gerçekleşecek. TOKİ 500 bin konut kura sonuçları hangi ilde, ne zaman açıklanacak? Hangi iller tamamlandı? İşte il il TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı...

TOKİ 500 bin konut kura sonuçları, bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre il il sürmeye devam ediyor. 26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek. Peki, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları hangi ilde, ne zaman açıklanacak? İşte il il TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun'da sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Bugün ise Kilis'te 1170 konut için kura çekimi gerçekleşecek.

Bugünün ardından tamamlanan il sayısı 33'e yükselecek.

İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;

Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak "kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

YENİ HAFTANIN TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni haftanın takvimi şöyle;

27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170,

28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947,

29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604,

30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600,

31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.

