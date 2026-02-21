TOKİ sonuçları ne zaman e-Devlet’e düşer? TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? Mersin, Adana, Kocaeli, Konya!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında kura çekilişleri sürüyor. Kurası tamamlanan başvuru sahipleri ise sonuçların e-Devlet sistemine ne zaman yükleneceğini merak ediyor. Hak sahibi listelerinin erişime açılacağı tarih araştırma konusu oldu.

TOKİ sonuçları e-Devlet'e ne zaman yüklenir?

TOKİ kura sonuçlarının e-Devlet'e düşme süresi, ilgili projenin takvimine ve kura yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor.

Genel uygulamaya göre:

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar çoğu zaman aynı gün içinde sisteme aktarılıyor.

Bazı projelerde ise en geç 1 ila 3 iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden sorgulanabilir hale geliyor.

Yoğun başvuru alınan illerde teknik ve idari işlemler nedeniyle bu süre uzayabiliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurular doğrultusunda hak sahibi listeleri sisteme yükleniyor ve erişime açılıyor.

TOKİ sonuçları e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden birkaç adımda sorgulama yapabiliyor. Bunun için:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. Arama bölümüne "TOKİ” veya "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı” yazılır. İlgili proje ve kura sonucu sorgulama ekranı seçilir. Hak sahipliği durumu ekranda görüntülenir.

Sonuç ekranında başvuru sahibinin hak sahibi olup olmadığı bilgisi yer alır.

500 bin konut kura sonuçları nasıl öğrenilir?

"500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişlerinde hak sahibi olan vatandaşlar da sonuçlarını yine e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. İllere göre açıklanan kura listeleri, kura takviminin tamamlanmasının ardından sisteme yükleniyor.

Başvuru sahiplerinin resmi duyuruları ve proje bazlı açıklamaları takip etmeleri, sonuçların yayımlanma tarihini öğrenmeleri açısından önem taşıyor.

Sonuç olarak, TOKİ kura sonuçları genellikle çekilişin ardından kısa süre içinde e-Devlet sistemine aktarılıyor ve vatandaşlar hak sahipliği durumlarını online olarak sorgulayabiliyor.

