GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,79
EURO
51,68
STERLİN
59,68
GRAM
7.400,59
ÇEYREK
12.277,22
YARIM ALTIN
24.441,09
CUMHURİYET ALTINI
48.437,12
YAŞAM Haberleri

TOKİ Yalova kura çekimi CANLI İZLE: Yalova 500 bin konut kura sonuçları e-Devlet sorgulama

TOKİ Yalova kura çekimi CANLI İZLE: Yalova 500 bin konut kura sonuçları e-Devlet sorgulama
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Yalova’da hayata geçirileceği 1805 konut için geri sayım başladı. Merkez ve ilçelerde ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişi merak ediliyor. İşte kura saati ve canlı yayın bilgileri…

TOKİ tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kura heyecanı sürüyor.

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen proje, birçok şehirde olduğu gibi Yalova'da da yoğun ilgi görüyor.

Merkez ve ilçelerde yapılacak toplam 1805 konut için başvuru yapan binlerce kişi, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişine odaklandı.

Peki, TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

Yalova'da TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi, 7 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek organizasyon, noter gözetiminde saat 11.00'de başlayacak.

TOKİ, kura sürecini resmi YouTube hesabı aracılığıyla eş zamanlı olarak yayınlanacak.

TOKİ YALOVA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Asil ve yedek listelerin açıklanmasıyla birlikte, başvuru yapan adaylar sonuçlarını resmi kanallar üzerinden kolayca öğrenebilecek.

Hak sahipliği durumunu kontrol etmek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapabilecek.

Sisteme T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, kendilerine ait sonuç bilgilerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER