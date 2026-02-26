Trabzon’da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma yarın Trabzon’da okul var mı, yok mu? Trabzon valiliği açıklama yaptı mı?
Trabzon'un yüksek ve iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonrası öğrenciler ve veliler "27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre bazı ilçelerde tüm okullar, bazı ilçelerde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.
Hangi İlçelerde Tüm Okullar Tatil Edildi?
Trabzon'un Düzköy, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde 27 Şubat Cuma günü tüm kademelerdeki okullarda eğitime ara verildi.
Hangi İlçelerde Taşımalı Eğitim Kapsamında Ara Var?
Çaykara, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Bu ilçelerde yerel okulların eğitimine devam edilecek.
Karar Neden Alındı?
Yetkililer, bölgede kar yağışının yer yer etkili olduğunu belirterek, vatandaşların ve sürücülerin buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. 27 Şubat Cuma günü için alınan bu tedbirler, öğrencilerin güvenliği ve ulaşımın aksamasını önlemek amacıyla uygulandı.
Önemli Not:
