Trabzonspor - Alanyaspor Maçının Muhtemel 11’i! Trabzonspor İlk 11! Alanyaspor İlk 11! Trabzonspor vs Alanyaspor Maçı Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta mücadelesinde Trabzonspor, kendi sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Kupa maratonunun bu önemli açılış karşılaşmasında her iki takım da gruba galibiyetle başlayarak avantaj elde etmek istiyor.

Ne Zaman

Mücadele, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacaktır.

Hangi Kanal

Bu heyecan dolu Türkiye Kupası karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecektir.

Yer

Karşılaşma, Trabzonspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecektir.

Muhtemel İlk 11'ler

Trabzonspor Onaylanmış 11'i:

Kaleci: Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Sikan

Alanyaspor Onaylanmış 11'i:

Kaleci: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Fatih, Ruan, Hagi, Güven, Ui-Jo

