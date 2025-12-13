TRT 1 canlı yayın izle! (Gönül Dağı) TRT 1 HD kesintisiz donmadan nasıl izlenir? TRT 1 Canlı Yayın İzleme Bilgileri!

TRT 1'in canlı yayınını, dizilerini, programlarını ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi maçlarını takip etmek isteyenler için güncel izleme yöntemleri ve frekans bilgileri aşağıdadır.
Gönül Dağı Yayın Bilgisi
11 Aralık Perşembe akşamı TRT 1 yayın akışında "Gönül Dağı" yer aldığı görülmektedir.
Yayın: TRT 1 (Saat 20.00'te başlayacak.)
İzleme Yöntemi: Televizyondan veya TRT'nin dijital platformlarından.
TRT 1 Canlı Yayın Nereden İzlenir?
TRT 1'in yayınlarını kesintisiz ve kaliteli bir şekilde izleyebileceğiniz yasal yollar:
İnternet Üzerinden (Mobil/Bilgisayar): TRT 1'in resmi internet sitesi (TRT İzle) veya Tabii dijital platformu üzerinden canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz.
Akıllı Cihazlar: Akıllı telefon, tablet ve Smart TV'ler için geliştirilmiş TRT İzle veya Tabii mobil uygulamaları aracılığıyla izleyebilirsiniz.
TRT 1 Güncel Frekans Bilgileri
TRT 1 HD'yi televizyonunuzdan uydu aracılığıyla kesintisiz izlemek için kullanmanız gereken güncel Türksat frekans bilgileri:
|Parametre
|Değer
|Uydu
|Türksat 4A
|Frekans
|11794
|Polarizasyon
|V (Dikey)
|Sembol Oranı
|30000
|FEC
|3/4
Kaynak: Haber Merkezi