TÜİK’in 2022-2024 dönemindeki verilerine göre ülkemizde kimler ne kadar daha fazla yaşar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) en güncel verilerini içeren 2022-2024 dönemi "Hayat Tabloları" sonuçlarına göre, ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi bir önceki döneme göre artış göstererek 78,1 yıl olmuştur. Bu istatistikler incelendiğinde, cinsiyetler arasındaki yaşam süresi farkı net bir şekilde görülmektedir.

TÜİK verilerine göre ülkemizde kimler ne kadar daha fazla yaşar?

Veriler, biyolojik ve sosyal faktörlerin etkisiyle kadınların erkeklerden daha uzun bir ömre sahip olduğunu kanıtlamaktadır. 2022-2024 döneminde erkeklerin doğuşta beklenen yaşam süresi 75,5 yıl iken, kadınlarda bu süre 80,7 yıl olarak hesaplanmıştır.

Cevap: Kadınlar, erkeklerden ortalama 5,2 yıl (yaklaşık 5 yıl) daha fazla yaşar.

Kaynak: Haber Merkezi