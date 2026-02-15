GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

TÜİK Yapay Zekâ İstatistikleri, 2025 araştırma sonuçlarına göre hangisi yapay zekâ kullanmanan kişilerin kullanmama nedenlerinden biri değildir?

Güncelleme Tarihi:

TÜİK Yapay Zekâ İstatistikleri, 2025 araştırma sonuçlarına göre hangisi yapay zekâ kullanmayan kişilerin kullanmama nedenlerinden biri değildir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan güncel veriler, toplumun teknolojiye uyum sürecini ve yapay zekâ araçlarına yaklaşımını çarpıcı rakamlarla ortaya koymaktadır. 2025 yılı verileri, özellikle dijital dönüşümün önündeki engelleri anlamak adına kritik ipuçları barındırıyor.

TÜİK Yapay Zekâ İstatistikleri, 2025 araştırma sonuçlarına göre hangisi yapay zekâ kullanmayan kişilerin kullanmama nedenlerinden biri değildir?

TÜİK'in araştırmasında, yapay zekâ teknolojilerini henüz hayatına dahil etmemiş bireylerin temel gerekçeleri arasında; teknolojiye ihtiyaç duymama, araçların nasıl kullanılacağına dair bilgi eksikliği (dijital okuryazarlık) ve bu tür teknolojilerin varlığından haberdar olmama gibi faktörler öne çıkmaktadır. Ancak, kişilerin sırf zihinsel veya fiziksel olarak "tembelleşmemek" adına bu teknolojiyi reddetmesi, istatistiksel raporlarda temel bir "kullanmama nedeni" kategorisi olarak yer almamaktadır. Araştırma daha çok teknik imkansızlıklar, ihtiyaç algısı ve bilgi eksikliği gibi yapısal bariyerlere odaklanmaktadır.

Cevap: Tembelleşmemek

Kaynak: Haber Merkezi

  • A
    Alag
    1 saat önce

    Eklenme tarihi nasıl daha erken oluyo

