GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,25
STERLİN
58,13
GRAM
6.524,46
ÇEYREK
10.730,06
YARIM ALTIN
21.341,85
CUMHURİYET ALTINI
42.549,18
YAŞAM Haberleri

Tüm memeliler arasında en uzun süren gebelik dönemi hangisinde görülür? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Tüm memeliler arasında en uzun süren gebelik dönemi hangisinde görülür? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Doğanın mucizeleri arasında yer alan üreme döngüleri, canlı türlerine göre büyük farklılıklar gösterir. Memeliler dünyasında gebelik süresi genellikle canlının boyutu, beyin gelişimi ve yavrunun doğumdan sonraki hayatta kalma stratejisiyle doğru orantılıdır.

Dünyadaki tüm memeliler arasında en uzun gebelik süresine sahip olan canlı hangisidir?

Karada yaşayan en büyük memeli unvanına da sahip olan bu devasa canlı, neslini devam ettirmek için sabır dolu bir bekleyiş süreci geçirir. Bu canlıda gebelik süresi yaklaşık 22 ay (yaklaşık 640-660 gün) sürer. Bu süre, insanların gebelik süresinden (9 ay) iki katından bile fazladır.

Neden bu kadar uzun sürer?

  • Beyin Gelişimi: Filler, dünyadaki en zeki ve sosyal olarak gelişmiş memelilerden biridir. Yavru filin anne karnındaki bu uzun süresi, karmaşık beyin yapısının tam olarak gelişmesi için gereklidir.

  • Fiziksel Boyut: Doğduğunda yaklaşık 100-120 kilogram ağırlığında olan bir yavrunun, sürüyle birlikte hareket edebilecek kadar güçlü ve gelişmiş bir şekilde dünyaya gelmesi şarttır.

  • Hormonal Yapı: Fillerde gebeliği destekleyen hormonlar (progesteron), diğer memelilerden farklı olarak birden fazla korpus luteum tarafından salgılanır, bu da süreci uzatan biyolojik bir etkendir.

Cevap: Fil (Özellikle Afrika Fili)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER