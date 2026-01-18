Tüm memeliler arasında en uzun süren gebelik dönemi hangisinde görülür? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Doğanın mucizeleri arasında yer alan üreme döngüleri, canlı türlerine göre büyük farklılıklar gösterir. Memeliler dünyasında gebelik süresi genellikle canlının boyutu, beyin gelişimi ve yavrunun doğumdan sonraki hayatta kalma stratejisiyle doğru orantılıdır.

Dünyadaki tüm memeliler arasında en uzun gebelik süresine sahip olan canlı hangisidir?

Karada yaşayan en büyük memeli unvanına da sahip olan bu devasa canlı, neslini devam ettirmek için sabır dolu bir bekleyiş süreci geçirir. Bu canlıda gebelik süresi yaklaşık 22 ay (yaklaşık 640-660 gün) sürer. Bu süre, insanların gebelik süresinden (9 ay) iki katından bile fazladır.

Neden bu kadar uzun sürer?

Beyin Gelişimi: Filler, dünyadaki en zeki ve sosyal olarak gelişmiş memelilerden biridir. Yavru filin anne karnındaki bu uzun süresi, karmaşık beyin yapısının tam olarak gelişmesi için gereklidir.

Fiziksel Boyut: Doğduğunda yaklaşık 100-120 kilogram ağırlığında olan bir yavrunun, sürüyle birlikte hareket edebilecek kadar güçlü ve gelişmiş bir şekilde dünyaya gelmesi şarttır.

Hormonal Yapı: Fillerde gebeliği destekleyen hormonlar (progesteron), diğer memelilerden farklı olarak birden fazla korpus luteum tarafından salgılanır, bu da süreci uzatan biyolojik bir etkendir.

Cevap: Fil (Özellikle Afrika Fili)

