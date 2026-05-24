Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?

Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element Gümüştür.

​Genellikle elektrik kablolarında ve elektronik cihazlarda çok sık karşılaştığımız için en iletken metalin bakır veya altın olduğu düşünülür; ancak bu durum tamamen ekonomik ve pratik nedenlerden kaynaklanır. Metallerin elektrik iletkenliği sıralaması şu şekildedir:

​Gümüş (En İletken): Elektrik akımına karşı en az direnç gösteren metaldir. Fakat pahalı ve nadir olduğu için sadece çok hassas askeri/tıbbi cihazlarda veya özel uydularda kullanılır.

​Bakır: Gümüşten hemen sonra gelir. Gümüşe göre çok daha ucuz ve bol bulunduğu için dünya genelindeki elektrik tesisatlarının ve kabloların ana malzemesidir.

​Altın: Üçüncü sırada yer alır. İletkenliği bakır ve gümüşten düşük olmasına rağmen asla oksitlenmediği (paslanmadığı) ve kararmadığı için bilgisayar işlemcilerindeki bağlantı noktalarında ve kaliteli ses/görüntü kablolarının uçlarında tercih edilir.

​Demir: Bu listedeki diğer metallere kıyasla elektrik iletkenliği oldukça düşüktür.

