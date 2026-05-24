Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element hangisidir?
Tüm metaller arasında en yüksek elektrik iletkenliğine sahip element Gümüştür.
Genellikle elektrik kablolarında ve elektronik cihazlarda çok sık karşılaştığımız için en iletken metalin bakır veya altın olduğu düşünülür; ancak bu durum tamamen ekonomik ve pratik nedenlerden kaynaklanır. Metallerin elektrik iletkenliği sıralaması şu şekildedir:
Gümüş (En İletken): Elektrik akımına karşı en az direnç gösteren metaldir. Fakat pahalı ve nadir olduğu için sadece çok hassas askeri/tıbbi cihazlarda veya özel uydularda kullanılır.
Bakır: Gümüşten hemen sonra gelir. Gümüşe göre çok daha ucuz ve bol bulunduğu için dünya genelindeki elektrik tesisatlarının ve kabloların ana malzemesidir.
Altın: Üçüncü sırada yer alır. İletkenliği bakır ve gümüşten düşük olmasına rağmen asla oksitlenmediği (paslanmadığı) ve kararmadığı için bilgisayar işlemcilerindeki bağlantı noktalarında ve kaliteli ses/görüntü kablolarının uçlarında tercih edilir.
Demir: Bu listedeki diğer metallere kıyasla elektrik iletkenliği oldukça düşüktür.
