Tunceli’ye Bugün Kar Yağacak mı 2025? Tunceli’ye Ne Zaman Kar Yağacak? Tunceli Hava Durumu

Tunceli'de hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kış yüzünü göstermeye başladı. Vatandaşlar "Tunceli'ye bugün kar yağacak mı?", "Yağışlar ne zaman başlayacak?" ve "Hava kaç derece olacak?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'den alınan son tahminler, şehirde hafta sonundan itibaren karla karışık yağışların ve sert bir soğuma dalgasının etkili olacağını gösteriyor.

Tunceli'ye Bugün Kar Yağacak mı?



23 Aralık Salı (Bugün) Tunceli'de kar yağışı beklenmiyor. Gün içinde gökyüzü parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar 7°C ile 3°C arasında seyredecek. Hafta ortasına kadar parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olmaya devam edecek.

Tunceli'ye Ne Zaman Kar Yağacak?



Tunceli'de yağışlı sistem 26 Aralık Cuma günü hafif yağmur ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde başlıyor. Asıl kış koşulları ise 28 Aralık Pazar günü etkisini artıracak. Pazar günü karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların gece -5°C'ye kadar düşmesiyle birlikte don olayı ve karla kaplanma riski bulunuyor. Takip eden günlerde (30-31 Aralık) yağış kesse de sıcaklıkların gece -11°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Tunceli Hava Durumu (8 Günlük)



23 Ara Sal (Bugün): Parçalı Bulutlu – 3°C / 7°C

24 Ara Çar (Yarın): Parçalı Bulutlu – 3°C / 7°C

25 Ara Per: Çok Bulutlu – 3°C / 6°C

26 Ara Cum: Hafif Yağmur veya Yer Yer Karla Karışık Yağmur – 2°C / 6°C

27 Ara Cmt: Yer Yer Yağmur veya Karla Karışık Yağmur – 2°C / 3°C

28 Ara Paz: Karla Karışık Yağmur veya Yer Yer Kar, Don – -5°C / 2°C

29 Ara Pzt: Bulutlu, Yer Yer Kar Yağışlı ve Don – -5°C / 1°C

30 Ara Sal: Parçalı Bulutlu ve Don – -11°C / -2°C

31 Ara Çar: Parçalı Bulutlu ve Don – -11°C / -4°C

Kaynak: Haber Merkezi