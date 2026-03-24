Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlükte yer alan şaka yollu sen ağa ben ağa sözü hangisi ile tamamlanır? Beyaz’la Joker Sorusu

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan ve iş bölümü yapılmayan durumlarda kullanılan bu şaka yollu söz şu şekilde tamamlanır:

"Sen ağa, ben ağa, bu ineği kim sağa?"

Deyimin Anlamı ve Kullanımı

Bu söz, toplumda veya bir çalışma grubunda herkesin emir vermeye kalkıştığı, kimsenin asıl yapılması gereken işe el atmadığı durumlarda söylenir.

Mesajı: Eğer herkes kendini "ağa" (üst kademe, yönetici) olarak görürse, asıl yapılması gereken temel işler ortada kalır.

Kullanım Alanı: Bir ekip çalışmasında görev dağılımı yapılamadığında veya sorumluluktan kaçıldığında sitem dolu ama esprili bir uyarı niteliği taşır.

TDK Sözlük Kaydı

TDK'da bu ifade, bir işin yürütülebilmesi için mutlaka birilerinin o işin mutfağında çalışması gerektiğini vurgulayan bir atasözü/deyim olarak kaydedilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi