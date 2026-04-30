Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanan ve Türk ordu teşkilatının temellerinin atıldığı kabul edilen tarih hangisidir?
Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanan tarih M.Ö. 209 yılıdır.
Bu tarih, Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın (Mo-tun) tahta çıkışını temsil eder. Türk ordu teşkilatının temeli kabul edilen ve bugün dünya ordularının büyük bir kısmında hala kullanılan "Onlu Sistem" (tümen, binbaşı, yüzbaşı, onbaşı hiyerarşisi) ilk kez Mete Han tarafından bu tarihte hayata geçirilmiştir.
Resmileşme: Türk Kara Kuvvetleri, kuruluş tarihini daha önce 1363 (Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşu) olarak kabul ediyordu. Ancak yapılan tarihi araştırmalar ve Nihal Atsız gibi tarihçilerin önerileriyle, 1968 yılında alınan kararla Türk ordu geleneğinin sürekliliğini vurgulamak amacıyla tarih M.Ö. 209 olarak değiştirilmiştir.
Sembolizm: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın armasında yer alan "M.Ö. 209" ibaresi, Türk ordusunun 2200 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip olduğunun simgesidir.
Kutlamalar: Her yıl 28 Haziran, Türk Kara Kuvvetleri Kuruluş Günü olarak kutlanmaktadır.
