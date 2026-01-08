GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Türk lirasından altı sıfır kaç yılında atılmıştır? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Türk lirasından altı sıfır kaç yılında atılmıştır? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Ekonomik tarihimizde bir dönüm noktası olan bu karar, paranın itibarını artırmak ve hesaplamalarda yaşanan teknik zorlukları gidermek amacıyla alınmıştır. Yıllarca süren yüksek enflasyonun bir sonucu olarak büyüyen rakamlar, bu radikal operasyonla sadeleştirilmiştir.

Türk Lirasından Altı Sıfır Kaç Yılında Atılmıştır?

Doğru Cevap: 2005

Türk lirasından altı sıfır 1 Ocak 2005 tarihinde atılmıştır. Bu tarihle birlikte hayatımıza geçici bir süreliğine Yeni Türk Lirası (YTL) kavramı girmiş ve 1.000.000 Türk lirası, 1 Yeni Türk lirasına eşitlenmiştir. 2009 yılında ise "Yeni" ibaresi kaldırılarak tekrar Türk lirası (TL) ismine geri dönülmüştür.

Kaynak: Haber Merkezi

