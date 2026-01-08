Türk lirasından altı sıfır kaç yılında atılmıştır? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Ekonomik tarihimizde bir dönüm noktası olan bu karar, paranın itibarını artırmak ve hesaplamalarda yaşanan teknik zorlukları gidermek amacıyla alınmıştır. Yıllarca süren yüksek enflasyonun bir sonucu olarak büyüyen rakamlar, bu radikal operasyonla sadeleştirilmiştir.
Türk Lirasından Altı Sıfır Kaç Yılında Atılmıştır?
Doğru Cevap: 2005
Türk lirasından altı sıfır 1 Ocak 2005 tarihinde atılmıştır. Bu tarihle birlikte hayatımıza geçici bir süreliğine Yeni Türk Lirası (YTL) kavramı girmiş ve 1.000.000 Türk lirası, 1 Yeni Türk lirasına eşitlenmiştir. 2009 yılında ise "Yeni" ibaresi kaldırılarak tekrar Türk lirası (TL) ismine geri dönülmüştür.
Kaynak: Haber Merkezi