Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a göre hangisi “kıymetli maden“ kategorisine girer? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın "Tanımlar" başlıklı 2. maddesine göre, bu yasa kapsamında kıymetli maden sayılan sadece dört tane maden vardır.
Verdiğin seçenekler arasında bu kategoriye giren maden platin'dir.
32 Sayılı Karar'a Göre Kıymetli Madenler:
Kararın güncel metnine göre, her tür ve şekildeki şu dört maden kıymetli maden kabul edilir:
Altın
Gümüş
Platin
Paladyum
Diğerleri Neden Girmez?
Bakır, Kurşun ve Çinko: Bu madenler sanayi için çok değerli olsalar da, 32 Sayılı Karar (kambiyo mevzuatı) kapsamında "kıymetli maden" değil, "baz metal" veya genel "maden" statüsündedirler. Bu kararın amacı döviz, altın ve benzeri yatırım araçlarının dolaşımını düzenlemek olduğu için sadece ekonomik değeri ve değişim aracı olma özelliği yüksek olan yukarıdaki dörtlü seçilmiştir.Küçük Bir Not: Mart 2025'te yapılan son düzenlemelerle, bu madenlerin "çekili" (ince şerit/kesme) hallerinin satışı ve ithalatı ile ilgili kurallar daha da sıkılaştırılmıştır.
Kaynak: Haber Merkezi