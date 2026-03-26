GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a göre hangisi “kıymetli maden“ kategorisine girer? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın "Tanımlar" başlıklı 2. maddesine göre, bu yasa kapsamında kıymetli maden sayılan sadece dört tane maden vardır.

Verdiğin seçenekler arasında bu kategoriye giren maden platin'dir.

32 Sayılı Karar'a Göre Kıymetli Madenler:

Kararın güncel metnine göre, her tür ve şekildeki şu dört maden kıymetli maden kabul edilir:

  1. Altın

  2. Gümüş

  3. Platin

  4. Paladyum

Diğerleri Neden Girmez?

  • Bakır, Kurşun ve Çinko: Bu madenler sanayi için çok değerli olsalar da, 32 Sayılı Karar (kambiyo mevzuatı) kapsamında "kıymetli maden" değil, "baz metal" veya genel "maden" statüsündedirler. Bu kararın amacı döviz, altın ve benzeri yatırım araçlarının dolaşımını düzenlemek olduğu için sadece ekonomik değeri ve değişim aracı olma özelliği yüksek olan yukarıdaki dörtlü seçilmiştir.Küçük Bir Not: Mart 2025'te yapılan son düzenlemelerle, bu madenlerin "çekili" (ince şerit/kesme) hallerinin satışı ve ithalatı ile ilgili kurallar daha da sıkılaştırılmıştır.

Cevap: Platin

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
