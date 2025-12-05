GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom Wi-Fi neden çekmiyor? Türk Telekom modem ışığı yanmıyor çözümü nedir?

Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom Wi-Fi neden çekmiyor? Türk Telekom modem ışığı yanmıyor çözümü nedir?

5 Aralık 2025 itibarıyla birçok kullanıcı Türk Telekom internetinde kopma, sayfaların açılmaması, Wi-Fi'nin çekmemesi ve mobil uygulamanın sık sık hata verip kapanması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Downdetector verilerine göre kullanıcı raporları artmış durumda ve bu durum Türk Telekom tarafında olası bir problem olduğunu gösteriyor.

Türk Telekom çöktü mü?

Kullanıcı raporları bugün Türk Telekom'da kısmi ve bölgesel erişim sorunları yaşandığını ortaya koyuyor. İnternet bağlantısının kesilmesi, modem ışıklarının sönmesi, mobil verinin yavaşlaması ve ping değerlerinin yükselmesi gibi şikâyetler yoğun şekilde bildiriliyor. Şirket tarafından resmi bir çökme açıklaması yapılmasa da veriler, altyapıda geçici bir teknik aksaklık olduğunu gösteriyor.

Türk Telekom Wi-Fi neden çekmiyor?

Bugün Wi-Fi'nin çekmemesi veya bağlantının sık sık kopması yalnızca ev içi modem kaynaklı değil, genel Türk Telekom altyapı sorunuyla da ilişkili olabilir. Bağlantının zayıf gelmesi, hızın aniden düşmesi ve sinyalin gidip gelmesi, operatör tarafındaki gecikmelerle uyumlu bir tablo oluşturuyor.
Sorun tamamen kullanıcıdan kaynaklanmıyorsa modemi yeniden başlatmak dışında yapılabilecek en etkili çözüm bağlantının düzelmesini beklemek.

Türk Telekom modem ışığı yanmıyor — çözümü nedir?

Modemde DSL, internet, WAN veya LOS ışığının yanmaması genellikle Türk Telekom taraflı kesintinin en güçlü işaretidir.
Bu durumda:

  • Modemin bağlantı kuramadığı

  • Hat sinyalinin gelmediği

  • Bölgesel arıza veya bakım çalışması olduğu

anlaşılır. Modemi kapatıp açmak, kabloları kontrol etmek ve farklı bir prizde denemek geçici çözümdür; ancak altyapı arızası varsa ışıklar Türk Telekom düzeltene kadar yanmaz.

Türk Telekom mobil uygulamaya giremiyorum, atıyor — çözümü nedir?

Bugün Türk Telekom Online İşlemler uygulamasının açılmaması, giriş ekranında kalması veya aniden kapanması sık rapor ediliyor.
Bu durum çoğunlukla:

  • Sunucu yanıt gecikmesi

  • Doğrulama hizmetlerinde aksama

  • Cloudflare yönlendirme sorunları

  • Aşırı trafik yoğunluğu

nedeniyle oluşuyor. Uygulamayı yeniden açmak, farklı internet ağıyla denemek, önbelleği temizlemek geçici çözüm olabilir ancak temel sorun operatör taraflı ise uygulama hata vermeye devam edebilir.

Kaynak: Haber Merkezi

