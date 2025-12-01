GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom wifi neden çekmiyor? Türk Telekom modem ışığı yanmıyor çözümü nedir? Türk Telekom mobil uygulamaya giremiyorum!

Son saatlerde bazı kullanıcılar Türk Telekom internetinde yavaşlama, Wi-Fi kopması, modem ışıklarının sönmesi ve mobil uygulamaya erişememe gibi sorunlarla karşılaştığını bildiriyor. Ancak Downdetector verilerine göre kullanıcı raporları Türk Telekom tarafında genel bir sorun olmadığını gösteriyor. Yaşanan problemlerin büyük kısmı evdeki modem, bağlantı ayarları veya cihaz kaynaklı görünüyor.

Türk Telekom çöktü mü?

Downdetector üzerinde görülen son bildirimlerde Türk Telekom tarafında yaygın bir kesinti bulunmuyor. Kullanıcı raporları düşük seviyede olduğu için internet erişimindeki sorunların çoğu bölgesel arızalar, ev içi modem problemleri veya operatör yoğunluğundan kaynaklanıyor.

Türk Telekom Wi-Fi neden çekmiyor?

Wi-Fi sinyalinin zayıflaması veya kopması şu sebeplerle ortaya çıkabilir:

  • Modemin uzak bir noktada olması

  • Modem ısınması veya uzun süre yeniden başlatılmaması

  • Duvar ve kat engelleri

  • Başka cihazların parazit oluşturması

  • Mobil cihazın Wi-Fi anteninde sorun

  • 2.4 GHz yerine 5 GHz ağının kullanılmaması

Çözüm önerileri:

  • Modemi yeniden başlatın

  • Modemi evin daha merkezi bir noktasına taşıyın

  • Telefonun Wi-Fi ayarını kapatıp açın

  • 5 GHz destekliyorsa bu ağı tercih edin

  • İnternet hız testini farklı cihazda deneyin

Genel çökme olmadığı için Wi-Fi sorunu büyük olasılıkla ev içi bir bağlantı problemidir.

Türk Telekom modem ışığı yanmıyor — çözümü nedir?

Modem üzerinde DSL, internet veya güç ışıklarının yanmaması bağlantının koptuğunu gösterir. Bu durum şu sebeplerle olur:

  • İnternet kablosunun gevşemesi

  • Modemin adaptör arızası

  • Elektrik dalgalanması

  • Bölgesel internet kesintisi

  • Modemin yazılım hatası

Çözüm için:

  • Modemin güç kablosunu çıkarıp 10 saniye sonra takın

  • DSL/internet kablolarını kontrol edin

  • Farklı bir prizde deneme yapın

  • Modemin reset tuşuna 10 saniye basarak fabrika ayarlarına döndürün

  • Sorun devam ediyorsa arıza kaydı oluşturun

Modem ışığı tamamen yanmıyorsa donanım arızası ihtimali yüksektir.

Türk Telekom mobil uygulamaya giremiyorum!

İşlemlere erişilememesi çoğunlukla:

  • VPN/proxy kullanımı

  • Zayıf internet bağlantısı

  • Uygulamanın eski sürümde olması

  • Telefon saat/senkronizasyon hatası

  • Aşırı dolu uygulama önbelleği

gibi nedenlerle ortaya çıkıyor.

Çözüm önerileri:

  • Uygulamayı tamamen kapatıp tekrar açın

  • Wi-Fi yerine mobil veri ile deneyin

  • Uygulama önbelleğini temizleyin

  • İşCep gibi diğer bankacılık uygulamalarında sorun yoksa bağlantıyı karşılaştırın

  • Telefonu yeniden başlatın

  • Uygulamayı güncelleyin

Genel kesinti olmadığı için uygulamaya giriş sorunu büyük ihtimalle cihaz veya internet kaynaklıdır.

Kaynak: Haber Merkezi

