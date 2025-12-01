GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom wifi neden çekmiyor? Türk Telekom modem ışığı yanmıyor çözümü nedir? Türk Telekom mobil uygulamaya giremiyorum atıyor çözümü

Son saatlerde çok sayıda kullanıcı Türk Telekom internetinde kopmalar, Wi-Fi çekmeme sorunu, modem ışıklarının sönmesi ve mobil uygulamanın açılmadan atması gibi ciddi problemler bildirmeye başladı. Downdetector verilerine göre kullanıcı raporları Türk Telekom tarafında olası bir problem olduğunu gösteriyor. Bu durum, yaşanan sorunların bölgesel değil, daha geniş kapsamlı olabileceğine işaret ediyor.

Türk Telekom çöktü mü?

Downdetector üzerindeki son verilere göre Türk Telekom'da kullanıcı raporlarında belirgin bir artış var. Bu artış, şirket servislerinde anlık erişim sorunları veya olası bir sistemsel arıza yaşandığını düşündürüyor.
Bazı bölgelerde:

  • İnternet bağlantısının tamamen kesilmesi

  • Modemin DSL / internet ışığının sönmesi

  • Mobil veri hızının düşmesi

gibi şikâyetler yoğun olarak rapor ediliyor.

Türk Telekom tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak yaşanan sorunlar geniş kitleleri etkiliyor.

Türk Telekom Wi-Fi neden çekmiyor?

Şu anda yaşanan genel rapor artışı, Wi-Fi'nin çekmemesi sorununu da etkiliyor olabilir. Ancak sorun sadece genel arızadan değil, ev içi nedenlerden de kaynaklanabilir.

Olası nedenler:

  • Bölgesel Türk Telekom altyapı arızası

  • Modemin internete bağlanamaması

  • Wi-Fi sinyal kaybı veya parazit

  • Modem ısınması

  • İnternet hızında ani düşüş

  • Cihazın Wi-Fi anteninde geçici hata

Çözüm önerileri:

  • Modemi yeniden başlatın

  • Modemi evin daha merkezi bir noktasına alın

  • 5 GHz destekliyorsa bu ağı deneyin

  • Telefonun Wi-Fi ayarını kapatıp açın

  • İnternet hızını farklı cihazda test edin

Ancak şu anda yaşanan geniş arıza, bu çözümleri geçici kılabilir.

Türk Telekom modem ışığı yanmıyor çözümü nedir?

Modem üzerindeki DSL, internet veya power ışıklarının sönmesi, Türk Telekom taraflı bir kesinti olduğunun en belirgin işaretlerinden biridir. Şu anda yaşanan problem bunu doğruluyor olabilir.

Olası nedenler:

  • Bölgesel Türk Telekom internet kesintisi

  • Modem–santral bağlantı hatası

  • Arıza kaynaklı DSL sinyalinin kesilmesi

  • Elektrik dalgalanması sonrası modem kilitlenmesi

Çözüm için:

  • Modemin güç kablosunu çıkarıp 10 saniye sonra takın

  • DSL/internet kablolarını kontrol edin

  • Farklı prizde deneyin

  • Modemi resetlemek için 10 saniye reset tuşuna basın

  • Sorun devam ederse Türk Telekom arıza kaydı oluşturun

Genel arıza varsa modem ışıkları Türk Telekom tarafından düzelene kadar yanmayacaktır.

Türk Telekom mobil uygulamaya giremiyorum, atıyor çözümü nedir?

Türk Telekom Online İşlemler uygulamasına giriş yapılamaması ve uygulamanın aniden kapanması şu nedenlerle görülebilir:

  • Türk Telekom sistemlerinde geçici yoğunluk

  • Uygulama sunucularında bağlantı hatası

  • Hesap doğrulama aşamasında sistemsel hata

  • Arıza nedeniyle veri alışverişinin yapılamaması

  • Uygulamanın çökmesi (crash)

Çözüm için kullanıcı tarafında yapılabilecekler:

  • Uygulamayı kapatıp yeniden açın

  • Wi-Fi yerine mobil veri ile deneyin

  • Uygulama önbelleğini temizleyin

  • Telefonu yeniden başlatın

  • VPN/proxy aktifse kapatın

  • Uygulamayı güncelleyin

Ancak şu anda raporlar artmış durumda olduğundan uygulamanın atma sorunu büyük ihtimalle Türk Telekom taraflı servis hatasından kaynaklanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

