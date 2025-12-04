Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom wifi neden çekmiyor? Türk Telekom modem ışığı yanmıyor çözümü nedir? Türk Telekom mobil uygulamaya giremiyorum atıyor çözümü 2025

4 Aralık 2025 itibarıyla birçok kullanıcı Türk Telekom internetinde kopma, Wi-Fi çekmeme, modem ışıklarının sönmesi ve mobil uygulamanın açılmadan atması gibi ciddi erişim sorunları yaşadığını bildiriyor. Downdetector verilerine göre kullanıcı raporlarındaki belirgin artış, Türk Telekom tarafında olası problemlerin bulunduğuna işaret ediyor. Bu nedenle yaşanan sıkıntıların bölgesel değil, daha geniş kapsamlı olabileceği değerlendiriliyor.

Türk Telekom çöktü mü?

Kullanıcı raporlarına bakıldığında Türk Telekom servislerinde anlık erişim hataları ve internet kesintileri olduğu görülüyor. Şikâyetlerin yoğunlaştığı başlıca sorunlar:

İnternetin tamamen kesilmesi

DSL / Fiber ışığının yanmaması

Mobil verinin yavaşlaması

İnternet hızının ani düşmesi

Sayfaların yüklenmemesi

Uygulamalara girişte hata

Henüz Türk Telekom'dan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da mevcut raporlar, altyapıda kısa süreli bir teknik problem veya yoğunluk kaynaklı bir kesinti yaşandığını düşündürüyor.

Türk Telekom Wi-Fi neden çekmiyor?

Wi-Fi'nin çekmemesi hem genel arızanın etkisi hem de ev içi nedenlerden kaynaklanabilir.

Olası nedenler:

Genel Türk Telekom altyapı sorunu (şu an en olası sebep)

Modemin internete bağlanamaması

Wi-Fi sinyal gücünün zayıflaması

Modem ısınması veya donması

Parazit yapan diğer elektronik cihazlar

Evin yapısı nedeniyle sinyal kaybı

Çözüm önerileri:

Modemi 10 saniyeliğine kapatıp yeniden açın

Telefonun Wi-Fi bağlantısını yenileyin

2.4 GHz → 5 GHz arasında geçiş yapın

Modemi evin daha merkezi bir noktasına alın

İnterneti başka bir cihazda test edin

Ancak şu anda raporlar arttığı için Wi-Fi çekmeme sorunu büyük ihtimalle genel kesintiyle bağlantılıdır.

Türk Telekom modem ışığı yanmıyor çözümü nedir?

Modem üzerindeki DSL, Internet, WAN veya Power ışıklarının yanmaması ciddi bir bağlantı sorununa işarettir.

Olası nedenler:

Genel Türk Telekom kesintisi

Bölgesel DSL / fiber arızası

Modemin IP alamaması

Kablo temassızlığı

Modemin aşırı ısınması

Elektrik dalgalanması sonrası modem kilitlenmesi

Çözüm adımları:

Modemin güç kablosunu çıkarıp 10 saniye bekleyin DSL veya fiber kablosunu kontrol edin Farklı bir prizde deneyin Gerekirse modemi fabrika ayarlarına döndürün (reset tuşu 10 sn basılı tutulur) Sorun devam ediyorsa Türk Telekom Online İşlem Merkezi üzerinden arıza kaydı oluşturun

Genel arıza varsa modem ışıkları Türk Telekom tarafından düzeltilene kadar yanmaz.

Türk Telekom mobil uygulamaya giremiyorum, atıyor 2025 çözümü

Türk Telekom Online İşlemler uygulamasının açılmaması, girişte hata vermesi veya aniden kapanması şu nedenlerle görülebilir:

Muhtemel sebepler:

Türk Telekom sunucu yoğunluğu

Uygulamanın sunucuya bağlanamaması

Hesap doğrulama servislerinde gecikme

Arıza nedeniyle veri alışverişinin yapılamaması

Uygulamanın çökmesi (crash)

Geçici çözüm önerileri:

Uygulamayı tamamen kapatıp açın

Mobil veri yerine Wi-Fi ile deneyin (veya tam tersi)

Uygulama önbelleğini temizleyin

Telefonu yeniden başlatın

Uygulamayı güncelleyin

VPN/proxy kullanıyorsanız devre dışı bırakın

Ancak şu anda yaşanan genel sorunlar nedeniyle uygulamanın atma problemi büyük ihtimalle şirket taraflı bir arızadan kaynaklanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi