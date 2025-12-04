Türk Telekom çöktü mü? Türk Telekom wifi neden çekmiyor? Türk Telekom modem ışığı yanmıyor çözümü nedir? Türk Telekom mobil uygulamaya giremiyorum atıyor çözümü 2025

4 Aralık 2025 itibarıyla birçok kullanıcı Türk Telekom internetinde kopma, Wi-Fi çekmeme, modem ışıklarının sönmesi ve mobil uygulamanın açılmadan atması gibi ciddi erişim sorunları yaşadığını bildiriyor. Downdetector verilerine göre kullanıcı raporlarındaki belirgin artış, Türk Telekom tarafında olası problemlerin bulunduğuna işaret ediyor. Bu nedenle yaşanan sıkıntıların bölgesel değil, daha geniş kapsamlı olabileceği değerlendiriliyor.
Türk Telekom çöktü mü?
Kullanıcı raporlarına bakıldığında Türk Telekom servislerinde anlık erişim hataları ve internet kesintileri olduğu görülüyor. Şikâyetlerin yoğunlaştığı başlıca sorunlar:
İnternetin tamamen kesilmesi
DSL / Fiber ışığının yanmaması
Mobil verinin yavaşlaması
İnternet hızının ani düşmesi
Sayfaların yüklenmemesi
Uygulamalara girişte hata
Henüz Türk Telekom'dan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da mevcut raporlar, altyapıda kısa süreli bir teknik problem veya yoğunluk kaynaklı bir kesinti yaşandığını düşündürüyor.
Türk Telekom Wi-Fi neden çekmiyor?
Wi-Fi'nin çekmemesi hem genel arızanın etkisi hem de ev içi nedenlerden kaynaklanabilir.
Olası nedenler:
Genel Türk Telekom altyapı sorunu (şu an en olası sebep)
Modemin internete bağlanamaması
Wi-Fi sinyal gücünün zayıflaması
Modem ısınması veya donması
Parazit yapan diğer elektronik cihazlar
Evin yapısı nedeniyle sinyal kaybı
Çözüm önerileri:
Modemi 10 saniyeliğine kapatıp yeniden açın
Telefonun Wi-Fi bağlantısını yenileyin
2.4 GHz → 5 GHz arasında geçiş yapın
Modemi evin daha merkezi bir noktasına alın
İnterneti başka bir cihazda test edin
Ancak şu anda raporlar arttığı için Wi-Fi çekmeme sorunu büyük ihtimalle genel kesintiyle bağlantılıdır.
Türk Telekom modem ışığı yanmıyor çözümü nedir?
Modem üzerindeki DSL, Internet, WAN veya Power ışıklarının yanmaması ciddi bir bağlantı sorununa işarettir.
Olası nedenler:
Genel Türk Telekom kesintisi
Bölgesel DSL / fiber arızası
Modemin IP alamaması
Kablo temassızlığı
Modemin aşırı ısınması
Elektrik dalgalanması sonrası modem kilitlenmesi
Çözüm adımları:
Modemin güç kablosunu çıkarıp 10 saniye bekleyin
DSL veya fiber kablosunu kontrol edin
Farklı bir prizde deneyin
Gerekirse modemi fabrika ayarlarına döndürün (reset tuşu 10 sn basılı tutulur)
Sorun devam ediyorsa Türk Telekom Online İşlem Merkezi üzerinden arıza kaydı oluşturun
Genel arıza varsa modem ışıkları Türk Telekom tarafından düzeltilene kadar yanmaz.
Türk Telekom mobil uygulamaya giremiyorum, atıyor 2025 çözümü
Türk Telekom Online İşlemler uygulamasının açılmaması, girişte hata vermesi veya aniden kapanması şu nedenlerle görülebilir:
Muhtemel sebepler:
Türk Telekom sunucu yoğunluğu
Uygulamanın sunucuya bağlanamaması
Hesap doğrulama servislerinde gecikme
Arıza nedeniyle veri alışverişinin yapılamaması
Uygulamanın çökmesi (crash)
Geçici çözüm önerileri:
Uygulamayı tamamen kapatıp açın
Mobil veri yerine Wi-Fi ile deneyin (veya tam tersi)
Uygulama önbelleğini temizleyin
Telefonu yeniden başlatın
Uygulamayı güncelleyin
VPN/proxy kullanıyorsanız devre dışı bırakın
Ancak şu anda yaşanan genel sorunlar nedeniyle uygulamanın atma problemi büyük ihtimalle şirket taraflı bir arızadan kaynaklanıyor.
