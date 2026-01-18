GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,25
STERLİN
58,13
GRAM
6.524,46
ÇEYREK
10.730,06
YARIM ALTIN
21.341,85
CUMHURİYET ALTINI
42.549,18
YAŞAM Haberleri

Türkan Şoray hangi filmin çekimleri sırasında at üstünden düşerek yaralanmıştır? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Türkan Şoray hangi filmin çekimleri sırasında at üstünden düşerek yaralanmıştır? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray'ın kariyerindeki en zorlu ve talihsiz anlardan biri olan bu kaza, 1972 yılında bir film çekimi sırasında yaşanmıştır. Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı bu yapımın çekimleri sırasında atın üzerinden düşen sanatçı, boynundan ciddi şekilde yaralanmış ve bu kaza sonucunda kısmi felç riskiyle karşı karşıya kalmıştır.

Türkan Şoray'ın at üstünden düşerek yaralandığı o meşhur film hangisidir?

Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal'in eserinden sinemaya uyarlanan ve yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı bu film, Toros Dağları'nda geçen trajik bir aşk hikayesini anlatır. Türkan Şoray, filmdeki bir sahnenin çekimi sırasında bindiği atın ürkmesi sonucu yere düşmüş ve uzun süre tedavi görmek zorunda kalmıştır. Hatta sanatçının boynundaki o meşhur iz, bu kazadan bir hatıra olarak kalmıştır.

Cevap: Cemo

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER