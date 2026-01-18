Türkan Şoray hangi filmin çekimleri sırasında at üstünden düşerek yaralanmıştır? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray'ın kariyerindeki en zorlu ve talihsiz anlardan biri olan bu kaza, 1972 yılında bir film çekimi sırasında yaşanmıştır. Cüneyt Arkın ile başrolü paylaştığı bu yapımın çekimleri sırasında atın üzerinden düşen sanatçı, boynundan ciddi şekilde yaralanmış ve bu kaza sonucunda kısmi felç riskiyle karşı karşıya kalmıştır.

Türkan Şoray'ın at üstünden düşerek yaralandığı o meşhur film hangisidir?

Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal'in eserinden sinemaya uyarlanan ve yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı bu film, Toros Dağları'nda geçen trajik bir aşk hikayesini anlatır. Türkan Şoray, filmdeki bir sahnenin çekimi sırasında bindiği atın ürkmesi sonucu yere düşmüş ve uzun süre tedavi görmek zorunda kalmıştır. Hatta sanatçının boynundaki o meşhur iz, bu kazadan bir hatıra olarak kalmıştır.

Cevap: Cemo

Kaynak: Haber Merkezi