Türkçe bir bulmacadaki hangi sorunun cevabı için altı harflik boşluk bırakılmış olamaz? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Kelime bulmacaları, sadece bilgi düzeyimizi değil, aynı zamanda kelimelerin yapısal özelliklerini ve harf sayılarını da test eden eğlenceli zeka oyunlarıdır. Özellikle coğrafya temelli sorularda, şehirlerin Türkçe yazılışları bazen harf sayısı bakımından birbirine çok yakın olsa da, bir tanesi vardır ki bulmaca karelerine sığması imkansızdır.

Türkçe bir bulmacadaki hangi sorunun cevabı için altı harflik boşluk bırakılmış olamaz?

Seçeneklerdeki başkentleri tek tek incelediğimizde ilginç bir tabloyla karşılaşırız. Portekiz'in başkenti (Lizbon), İspanya'nın başkenti (Madrid) ve İran'ın başkenti (Tahran) gibi şehirler tam olarak altı harften oluşmaktadır. Ancak seçenekler arasında yer alan ve genellikle Sidney ile karıştırılan o meşhur başkent, Türkçe yazılışıyla bu kuralın tamamen dışına çıkmaktadır.

Cevap: B: Avustralya'nın başkenti (Avustralya'nın başkenti olan Canberra kelimesi 8 harflidir; Sidney ise başkent değildir).

Kaynak: Haber Merkezi