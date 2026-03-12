Türkçe dersinde, içinde sadece kalın ünlülerin bulunduğu bir kelime söylemek isteyen öğrenci hangisini söyler?

Türkçenin temel ses uyumlarından biri olan Büyük Ünlü Uyumu kuralına göre, bir kelimenin içindeki ünlülerin ya tamamen kalın ya da tamamen ince olması gerekir. Bu kural, dilin doğal ritmini ve telaffuz kolaylığını sağlar.
İçinde sadece kalın ünlülerin bulunduğu kelime hangisidir?
Seçenekler arasında sadece kalın ünlüleri ($a, ı, o, u$) barındıran kelime D şıkkıdır: Okul.
Diğer seçeneklerin neden kurala uymadığını inceleyelim:
-
Kitap: "i" ince, "a" kalın ünlüdür. (Karışık)
-
Kalem: "a" kalın, "e" ince ünlüdür. (Karışık)
-
Sandalye: "a" harfleri kalın, "e" harfi incedir. (Karışık)
-
Okul: "o" ve "u" harflerinin her ikisi de kalın ünlüdür.
Cevap: D (Okul)
