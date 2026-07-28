GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,421 TL
EURO
53,987 TL
STERLİN
63,184 TL
GRAM
6.145 TL
ÇEYREK
10.112 TL
YARIM
20.200 TL
CUMHURİYET
39.908 TL
YAŞAM Haberleri

Turkcell çöktü mü? Turkcell neden çekmiyor? Turkcell telefen aramıyor, çalmıyor neden? Turkcell uygulamaya giremiyorum neden? Turkcell internet neden yavaş?

Turkcell çöktü mü? Turkcell neden çekmiyor? Turkcell telefen aramıyor, çalmıyor neden? Turkcell uygulamaya giremiyorum neden? Turkcell internet neden yavaş?

28 Temmuz 2026 tarihinde bazı Turkcell kullanıcıları mobil şebeke sorunları, internet bağlantısında yavaşlama, arama yapamama ve Turkcell uygulamalarına erişim problemleri yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarında görülen artış, Turkcell hizmetlerinde geçici erişim sorunları yaşanabileceğine işaret ediyor.

Turkcell çöktü mü?

Turkcell tarafından 28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla ülke genelinde bir kesinti yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kullanıcı bildirimlerinde şebeke çekmeme, mobil internet bağlantısında yavaşlama ve görüşme sırasında kesinti gibi şikâyetlerin arttığı görülüyor.

Bu durum, bazı bölgelerde geçici veya bölgesel teknik aksaklıklar yaşanabileceğini gösteriyor.

Turkcell neden çekmiyor?

Turkcell hattında yaşanan çekim sorunları; baz istasyonu arızaları, bölgesel altyapı çalışmaları, yoğun şebeke kullanımı veya teknik sistemlerde meydana gelen geçici aksaklıklardan kaynaklanabiliyor.

Kullanıcılar özellikle telefon görüşmelerinde kopmalar, mobil internet bağlantısında kesintiler ve düşük sinyal seviyesi gibi problemler yaşadıklarını bildiriyor.

Turkcell uygulamaya giremiyorum, neden?

Bazı kullanıcılar Turkcell uygulamasına giriş yapamama, doğrulama kodunun ulaşmaması, uygulamanın açılmaması veya yükleme ekranında kalması gibi sorunlarla karşılaşabiliyor.

Bu tür problemler uygulama tarafındaki geçici teknik aksaklıklardan, sistem yoğunluğundan veya internet bağlantısı sorunlarından kaynaklanabiliyor.

Turkcell internet neden yavaş?

Turkcell mobil internet hızındaki düşüş; yoğun kullanıcı trafiği, baz istasyonu yoğunluğu, bölgesel altyapı çalışmaları veya geçici teknik arızalar nedeniyle yaşanabiliyor.

Bazı kullanıcılar sayfaların geç açılması, videoların yüklenmemesi ve bağlantının sık sık kopması gibi şikâyetlerde bulunuyor.

Turkcell ne zaman düzelecek?

Turkcell tarafından 28 Temmuz 2026 tarihine ilişkin resmi bir kesinti duyurusu yapılmadığı için yaşanan erişim problemlerinin ne zaman tamamen giderileceği bilinmiyor. Eğer sorun bölgesel bir teknik arızadan kaynaklanıyorsa, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmetlerin normale dönmesi bekleniyor.

Turkcell tarafından yeni bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER