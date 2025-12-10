GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Turkcell çöktü mü? Turkcell neden çekmiyor? Turkcell uygulamaya giremiyorum neden? Turkcell ne zaman düzelecek? Turkcell modem açık ama çekmiyor neden? 10 Aralık 2025

10 Aralık 2025 itibarıyla birçok Turkcell kullanıcısı mobil internetin yavaşlaması, uygulamaların açılmaması, aramalarda kesinti yaşanması ve sinyal seviyesinin düşmesi gibi sorunlar bildirmeye başladı. Kullanıcı raporlarındaki artış, Turkcell tarafında olası bir erişim problemi bulunduğuna işaret ediyor.

Turkcell çöktü mü?

Turkcell'in tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama yok ancak gün boyunca artan kullanıcı şikâyetleri, operatörün bazı servislerinde teknik bir aksama yaşandığını gösteriyor. Özellikle mobil verinin çalışmaması, internet hızının düşmesi ve aramaların kesilmesi, sorunun operatör altyapısından kaynaklandığına işaret ediyor.

Turkcell neden çalışmıyor?

Turkcell hizmetlerinde görülen aksamalar bugün büyük ihtimalle bölgesel şebeke yoğunluğu, geçici baz istasyonu problemleri ya da internet yönlendirme hatalarından kaynaklanıyor. Kullanıcıların aynı anda benzer sorunlarla karşılaşması, problemin telefon veya sim kart kaynaklı değil, Turkcell taraflı olduğunu gösteriyor.

Turkcell'deki sorun ne zaman düzelecek?

Turkcell tarafından resmi bir açıklama yapılmadığından kesin bir zaman vermek mümkün değil. Ancak bu tür kesintiler genellikle kısa süre içinde çözülüyor. Bazı bölgelerde sorunlar hafiflemeye başlamış olsa da birçok kullanıcı hâlâ mobil veri ve arama hizmetlerinde aksama yaşadığını bildiriyor. Sorunun aşamalı olarak düzelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

