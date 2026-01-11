Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın oyuncuları olan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız günümüzde hangi ikisi arasında oynanan bir lig maçında karşı karşıya gelebilir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

İtalyan futbolunun kalbinin attığı Serie A, son yıllarda sadece bir Avrupa ligi olmaktan çıkıp, A Milli Takımımızın iki kilit isminin karşı karşıya geldiği bir "Türk Derbisi"ne ev sahipliği yapıyor.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları olan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız günümüzde hangi ikisi arasında oynanan bir lig maçında karşı karşıya gelebilir?
Günümüzde Hakan Çalhanoğlu Inter Milan forması giyerken, genç yetenek Kenan Yıldız ise Juventus kadrosunda yer almaktadır. Bu iki dev kulübün İtalya Serie A'da karşı karşıya geldiği ve futbol dünyasında "İtalya Derbisi" (Derby d'Italia) olarak adlandırılan mücadelelerde, milli futbolcularımız birbirlerine rakip olmaktadır. Özellikle 2024-2025 ve içinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonlarındaki karşılaşmalar, her iki oyuncumuzun da takımları için sergilediği kilit performanslar nedeniyle İtalyan basınında sıkça "Türk Düellosu" olarak manşetlere taşınmaktadır.
Cevap: Inter Milan - Juventus
