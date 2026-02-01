Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kaç adet bakanlık bulunmaktadır? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Türkiye Cumhuriyeti'nde yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında bir araya gelen ve devletin temel yönetim politikalarını belirleyen bir kuruldur.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde kaç adet bakanlık bulunmaktadır?

Şubat 2026 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 17 adet bakanlık bulunmaktadır. Kabine, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yanı sıra bu 17 bakanın bir araya gelmesiyle oluşur.

