Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının “Ülke İsimleri ve Başkentleri Listesi’ne göre, Moğolistan’ın başkentinin doğru yazılışı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Uluslararası ilişkilerde ve resmi yazışmalarda ülke isimleri kadar başkentlerin yazımı da büyük önem taşır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, karmaşayı önlemek adına "Ülke İsimleri ve Başkentleri Listesi" ile resmi yazım standartlarını belirlemiştir. Bazı şehir isimleri halk arasında farklı telaffuz edilse de resmiyette tek bir doğru kabul edilir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının listesine göre, Moğolistan'ın başkentinin doğru yazılışı hangisidir?

Moğolistan'ın başkenti, özellikle Türkçe yazımında en çok hata yapılan coğrafi isimlerden biridir. Genellikle "Ulan Batur" şeklinde yaygın bir kullanımı olsa da, Dışişleri Bakanlığı ve TDK'nın resmi kayıtlarına göre doğru yazım şekli, aradaki harf uyumuna dikkat edilerek yazılan formdur.

Cevap: Ulanbator

