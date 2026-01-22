GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,39
EURO
50,92
STERLİN
58,63
GRAM
6.988,85
ÇEYREK
11.483,77
YARIM ALTIN
22.844,69
CUMHURİYET ALTINI
45.545,66
YAŞAM Haberleri

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının “Ülke İsimleri ve Başkentleri Listesi’ne göre, Moğolistan’ın başkentinin doğru yazılışı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının “Ülke İsimleri ve Başkentleri Listesi’ne göre, Moğolistan’ın başkentinin doğru yazılışı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Uluslararası ilişkilerde ve resmi yazışmalarda ülke isimleri kadar başkentlerin yazımı da büyük önem taşır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, karmaşayı önlemek adına "Ülke İsimleri ve Başkentleri Listesi" ile resmi yazım standartlarını belirlemiştir. Bazı şehir isimleri halk arasında farklı telaffuz edilse de resmiyette tek bir doğru kabul edilir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının listesine göre, Moğolistan'ın başkentinin doğru yazılışı hangisidir?

Moğolistan'ın başkenti, özellikle Türkçe yazımında en çok hata yapılan coğrafi isimlerden biridir. Genellikle "Ulan Batur" şeklinde yaygın bir kullanımı olsa da, Dışişleri Bakanlığı ve TDK'nın resmi kayıtlarına göre doğru yazım şekli, aradaki harf uyumuna dikkat edilerek yazılan formdur.

Cevap: Ulanbator

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER