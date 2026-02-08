Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın tıp doktoru kimdir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Türkiye'de tıp eğitiminin ve kadın haklarının öncü isimlerinden biri olan bu isim, zorlu bir mücadelenin ardından Türk kadınının tıp dünyasındaki yerini almasını sağlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın tıp doktoru kimdir?
Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru Safiye Ali'dir. O dönemde İstanbul Darülfünun Tıp Fakültesi kadın öğrenci kabul etmediği için eğitimini Almanya'da tamamlamış ve 1923 yılında Türkiye'ye dönerek icra-i sanat belgesini (diploma tescilini) alan ilk kadın doktor olmuştur.
Safiye Ali, sadece bir tıp doktoru değil, aynı zamanda anne ve bebek sağlığı üzerine çalışmalar yürüten bir sağlık aktivistidir. Kadınların tıp eğitimi alabilmesi için büyük mücadeleler vermiş ve "Süt Damlası" gibi hayır kurumlarında aktif görev alarak toplumsal sağlığa önemli katkılarda bulunmuştur. Mezuniyetinin ardından İstanbul'da kendi muayenehanesini açarak Türk tıp tarihinde yeni bir sayfa açmıştır.
Cevap: Hatice Safiye Ali
