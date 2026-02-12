Türkiye’de 1942’de “İki Yüzlü Adam“ adıyla da yayımlanan, Robert Louis Stevenson’a ait eser hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

İskoçyalı yazar Robert Louis Stevenson'ın dünya edebiyatına kazandırdığı en önemli başyapıtlardan biri olan bu eser, insan ruhundaki iyi ve kötünün çatışmasını sarsıcı bir biçimde ele alır.

Türkiye'de 1942'de "İki Yüzlü Adam" adıyla yayımlanan Robert Louis Stevenson eseri hangisidir?

Bu ünlü eserin orijinal adı Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ın Tuhaf Vakası) olup, Türkiye'de ilk kez 1942 yılında Hamdi Varoğlu'nun çevirisiyle "İki Yüzlü Adam" ismi altında Ahmet Halit Kitabevi tarafından yayımlanmıştır.

Kitap, saygın bir hekim olan Dr. Henry Jekyll'ın, kendi üzerinde yaptığı bir deney sonucunda geceleri dizginleyemediği karanlık taraflarını temsil eden cani ruhlu Edward Hyde'a dönüşmesini anlatır. İsimleri dünya genelinde "kişilik bölünmesi" kavramıyla özdeşleşen bu eser, yayımlandığı dönemden itibaren popülerliğini hiç yitirmemiş ve Türkiye'de daha sonraki yıllarda hem "İki Yüzlü Adam" hem de "Dr. Jekyll ve Mr. Hyde" isimleriyle defalarca basılmıştır.

Cevap: Dr. Jekyll ve Mr. Hyde (veya İki Yüzlü Adam)

