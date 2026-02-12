GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
51,92
STERLİN
59,72
GRAM
7.224,05
ÇEYREK
11.970,27
YARIM ALTIN
23.829,24
CUMHURİYET ALTINI
47.218,63
YAŞAM Haberleri

Türkiye’de 1942’de “İki Yüzlü Adam“ adıyla da yayımlanan, Robert Louis Stevenson’a ait eser hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de 1942’de “İki Yüzlü Adam“ adıyla da yayımlanan, Robert Louis Stevenson’a ait eser hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

İskoçyalı yazar Robert Louis Stevenson'ın dünya edebiyatına kazandırdığı en önemli başyapıtlardan biri olan bu eser, insan ruhundaki iyi ve kötünün çatışmasını sarsıcı bir biçimde ele alır.

Türkiye'de 1942'de "İki Yüzlü Adam" adıyla yayımlanan Robert Louis Stevenson eseri hangisidir?

Bu ünlü eserin orijinal adı Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (Dr. Jekyll ve Mr. Hyde'ın Tuhaf Vakası) olup, Türkiye'de ilk kez 1942 yılında Hamdi Varoğlu'nun çevirisiyle "İki Yüzlü Adam" ismi altında Ahmet Halit Kitabevi tarafından yayımlanmıştır.

Kitap, saygın bir hekim olan Dr. Henry Jekyll'ın, kendi üzerinde yaptığı bir deney sonucunda geceleri dizginleyemediği karanlık taraflarını temsil eden cani ruhlu Edward Hyde'a dönüşmesini anlatır. İsimleri dünya genelinde "kişilik bölünmesi" kavramıyla özdeşleşen bu eser, yayımlandığı dönemden itibaren popülerliğini hiç yitirmemiş ve Türkiye'de daha sonraki yıllarda hem "İki Yüzlü Adam" hem de "Dr. Jekyll ve Mr. Hyde" isimleriyle defalarca basılmıştır.

Cevap: Dr. Jekyll ve Mr. Hyde (veya İki Yüzlü Adam)

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER