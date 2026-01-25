Türkiye’de 2024’te, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra sinemadaki seyirci sayısı en fazla olan il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Türkiye'nin kültür ve sanat haritasında sinema salonlarına olan ilgi her yıl artış gösterirken, büyükşehirlerin bu alandaki rekabeti de istatistiklere yansımaya devam etmektedir.

Türkiye'de 2024'te, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra sinemadaki seyirci sayısı en fazla olan il hangisidir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde sinema seyircisi sayısında 2024 yılında bir önceki yıla oranla %4,9'luk bir artış yaşanmış ve toplam seyirci sayısı 32,5 milyonu aşmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir, toplam seyirci potansiyelinin yaklaşık yarısını tek başına karşılarken, bu üç metropolü takip eden il, bölgedeki sanayi ve nüfus yoğunluğuna paralel olarak yüksek bir kültürel tüketim kapasitesine sahiptir.

Cevap: Türkiye'de 2024 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra sinemadaki seyirci sayısı en fazla olan il Bursa olmuştur. (Antalya ise Bursa'nın hemen ardından beşinci sırada yer almaktadır.)

