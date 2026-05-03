Türkiye’de araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken İlk yardım malzemeleri arasında hangisi yoktur?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne Göre Araçlarda Bulunması Gereken Malzemeler

​Türkiye'de Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında, trafikteki araçların bir kaza veya acil durum anında müdahale edebilmesi için belirli malzemeleri içeren bir ilk yardım çantası bulundurması zorunludur. Yapılan güncel düzenlemeler ve yönetmelik listesi incelendiğinde, zorunlu ilk yardım malzemeleri arasında düdük yer almamaktadır.

​İlk Yardım Çantasında Bulunması Zorunlu Temel Malzemeler

​Yönetmeliğe göre, hususi otomobillerden kamyonlara kadar birçok araçta bulundurulması gereken standart ilk yardım çantası içeriği şu parçalardan oluşur:

​Makas: Sargı bezlerini veya yaralının kıyafetlerini kesmek için (paslanmaz çelik).

​Çengelli İğne: Sargı bezlerini veya üçgen sargıları sabitlemek için en az 10 adet.

​El Feneri: Gece şartlarında veya görüşün kısıtlı olduğu durumlarda müdahaleyi kolaylaştırmak için.

​Diğer Malzemeler: Büyük sargı bezi, hidrofil pamuk, steril gazlı bez, üçgen sargı, tıbbi eldiven, yara bandı, antiseptik solüsyon ve esmark bandajı (turnike).

​Düdük Neden Listede Yok?

​Düdük, genellikle deprem çantalarında veya doğa sporları ekipmanlarında "sesli uyarı/yer belirleme" amacıyla bulundurulan bir malzemedir. Ancak Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenen tıbbi müdahale odaklı ilk yardım çantası listesinde yer almamaktadır. Araçlarda güvenlik amaçlı olarak üçgen reflektör ve yangın söndürme cihazı zorunlu olsa da, düdük kişisel tercihe bağlı bir ekleme olarak kalmaktadır.

​Trafik denetimlerinde cezai işlemle karşılaşmamak ve en önemlisi acil durumlara hazırlıklı olmak adına, araç sahiplerinin ilk yardım çantalarındaki malzemelerin son kullanma tarihlerini ve eksiklerini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

