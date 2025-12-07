GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Türkiye’de, aynı yıl içerisinde, Anneler Günü kutlandıktan yaklaşık ne kadar süre sonra Babalar Günü kutlanır? 7 Aralık 2025 Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Anneler Günü'nden ne kadar süre sonra Babalar Günü gelir?” sorusunun cevabı 5-6 hafta oldu.

Anneler Günü'nden ne kadar süre sonra Babalar Günü kutlanır?

7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya özel günler takvimiyle ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi. Türkiye'de aynı yıl içinde iki özel gün arasındaki zaman farkı merak konusu oldu.

Soruda verilen şıklar şöyleydi:

  • A: 5-6 saat

  • B: 5-6 gün

  • C: 5-6 hafta

  • D: 5-6 ay

Anneler Günü ve Babalar Günü Arasında Kaç Hafta Vardır?

Türkiye'de:

  • Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci pazar günü,

  • Babalar Günü ise Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır.

Bu iki tarih arasındaki süre ortalama 5 ila 6 hafta arasındadır.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Bu nedenle sorunun doğru cevabı: C: 5-6 hafta

Kaynak: Haber Merkezi

