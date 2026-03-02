Türkiye’de, aynı yıl içerisinde, “Cumhuriyet Bayramı“ kutlandıktan kaç gün sonra “Öğretmenler Günü“ kutlanır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Türkiye'de bazı resmi günler yıl içinde belirli tarihlerde kutlanır ve aralarındaki gün sayısı hesaplanabilir.
Türkiye'de, aynı yıl içerisinde, "Cumhuriyet Bayramı" kutlandıktan kaç gün sonra "Öğretmenler Günü" kutlanır?
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim
Öğretmenler Günü: 24 Kasım
Ekim ayı 31 gün olduğuna göre, 29 Ekim'den 31 Ekim'e 2 gün kalır, ardından Kasım'ın 24. günü Öğretmenler Günü olduğuna göre toplam gün sayısı:
31 (Ekim sonu) – 29 + 24 = 2 + 24 = 26 gün
Cevap: 26 gün
