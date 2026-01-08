Türkiye’de “Çılgın Korsan Jack“ adıyla yayımlanan çizgi dizide, Jack’in en yakın dostu ve yardımcısı olan karakterin Türkçe çevirilerdeki adı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
90'lı yılların sonunda ve 2000'li yılların başında televizyon ekranlarının en sevilen, absürt mizahıyla öne çıkan çizgi dizilerinden biri olan "Çılgın Korsan Jack", ana karakterin talihsizlikleri ve sadık yardımcısıyla olan diyaloglarıyla hatırlanır.
Türkiye'de "Çılgın Korsan Jack" adıyla yayımlanan çizgi dizide, Jack'in en yakın dostu ve yardımcısı olan karakterin Türkçe çevirilerdeki adı hangisidir?
