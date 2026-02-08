Türkiye’de ilk kez Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yapılan “Melodili Yol“ uygulamasında hangi melodi çalmaktadır? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Dünya üzerinde Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde örnekleri bulunan bu teknoloji, Türkiye'de ilk kez sürücülerin dikkatini artırmak ve yolculuğu daha keyifli hale getirmek amacıyla uygulanmıştır.

Ankara Nallıhan'daki "Melodili Yol" uygulamasında hangi melodi çalmaktadır?

Ankara'nın Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu üzerinde hayata geçirilen bu sistemde, araçlar belirli bir hızla (yaklaşık 100 km/s) ilerlediğinde lastiklerin yoldaki özel oluklara sürtünmesiyle Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Türk Marşı" (Rondo alla Turca) melodisi duyulmaktadır. 2025 yılında tamamlanan bu uygulama, asfalt üzerine belirli aralıklarla açılan kanalların oluşturduğu titreşimlerin notalara dönüşmesi prensibiyle çalışır.

Cevap: Mozart'ın Türk Marşı.

