Türkiye’de Ramazan Bayramı En Son Hangi Miladi Yılda İki Kez Yaşanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL’lik Sorusu 4 Aralık 2025

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soruda yarışmacıya "Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?” sorusu yöneltildi. İşte merak edilen sorunun doğru cevabı ve yarışmayla ilgili detaylar…
Türkiye'de Ramazan Bayramı En Son Hangi Yılda İki Kez Yaşandı?
Soruya verilen seçenekler şöyleydi:
A) 2002
B) 2000
C) 1998
D) 1996
Yarışmadaki doğru cevap B seçeneği, yani 2000 yılı oldu.
Kim Milyoner Olmak İster Ne Zaman Başladı?
Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, ilk kez 2 Ağustos 2011 tarihinde atv ekranlarında yayınlandı. Program, Kenan Işık'ın sunumuyla büyük ilgi gördü ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Milyoner Hangi Gün Yayınlanıyor?
Yarışma, Perşembe ve Pazar günleri saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Kim Milyoner Olmak İster Sunucusu Kimdir?
Programın sunucu değişimleri şöyle gerçekleşti:
-
2011 – 2014: Kenan Işık
-
2014 – 2017: Selçuk Yöntem
-
2017 – 2019: Murat Yıldırım
-
2019 – 2024: Kenan İmirzalıoğlu
-
2024 – günümüz: Oktay Kaynarca
Milyoner, günümüzde Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanmaya devam ediyor.
