GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,62
EURO
49,55
STERLİN
56,91
GRAM
5.859,41
ÇEYREK
9.636,18
YARIM ALTIN
19.176,72
CUMHURİYET ALTINI
38.232,17
YAŞAM Haberleri

Türkiye’de Ramazan Bayramı En Son Hangi Miladi Yılda İki Kez Yaşanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL’lik Sorusu 4 Aralık 2025

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de Ramazan Bayramı En Son Hangi Miladi Yılda İki Kez Yaşanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL’lik Sorusu 4 Aralık 2025

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soruda yarışmacıya "Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?” sorusu yöneltildi. İşte merak edilen sorunun doğru cevabı ve yarışmayla ilgili detaylar…

Türkiye'de Ramazan Bayramı En Son Hangi Yılda İki Kez Yaşandı?

Soruya verilen seçenekler şöyleydi:

A) 2002
B) 2000
C) 1998
D) 1996

Yarışmadaki doğru cevap B seçeneği, yani 2000 yılı oldu.

Kim Milyoner Olmak İster Ne Zaman Başladı?

Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster, ilk kez 2 Ağustos 2011 tarihinde atv ekranlarında yayınlandı. Program, Kenan Işık'ın sunumuyla büyük ilgi gördü ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Milyoner Hangi Gün Yayınlanıyor?

Yarışma, Perşembe ve Pazar günleri saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Kim Milyoner Olmak İster Sunucusu Kimdir?

Programın sunucu değişimleri şöyle gerçekleşti:

  • 2011 – 2014: Kenan Işık

  • 2014 – 2017: Selçuk Yöntem

  • 2017 – 2019: Murat Yıldırım

  • 2019 – 2024: Kenan İmirzalıoğlu

  • 2024 – günümüz: Oktay Kaynarca

Milyoner, günümüzde Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER