Türkiye’de resmî olarak hangisine pasaport düzenlenemez? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Türkiye'de evcil hayvanların kayıt altına alınması ve seyahat edebilmeleri amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Ev Hayvanı Pasaportu", belirli türdeki hayvanlar için yasal bir zorunluluk ve hak olarak tanımlanmıştır.

Türkiye'de resmî olarak hangisine pasaport düzenlenemez?

"Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, sahipli ev hayvanlarına mikroçip uygulanarak bu pasaportlar tanzim edilmektedir. Bu belge; hayvanın kimlik bilgilerini, aşı kayıtlarını ve sahibinin bilgilerini içererek uluslararası seyahatlerde de geçerlilik taşır. Ancak yönetmelik, sadece belirli evcil türleri kapsadığı için yaban hayatına ait veya farklı statüdeki hayvanlar bu kapsama girmemektedir.

Cevap: Türkiye'de resmî yönetmeliklere göre sincap için pasaport düzenlenemez. Mevcut sistemde pasaportlar yalnızca kedi, köpek, gelincik ve (farklı bir prosedürle) atlar için düzenlenmektedir.

