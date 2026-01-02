Türkiye’de salgın yoğunluğu: Nöbetçi eczanelerde “Kuyruk’’ mesaisi

Kış mevsiminin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte, Türkiye genelinde bulaşıcı hastalıklar her geçen gün artıyor. Hastanelerin acil servislerinden çıkan vatandaşlar, ilaç alabilmek için soğuk havaya rağmen kapı önlerinde beklemek zorunda kalıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüler, kış salgınının etkisini gözler önüne seriyor. Sadece büyükşehirlerde değil, Anadolu'nun pek çok kentinde de bulaşıcı hastalıkların artmasıyla birlikte sağlık sisteminde yoğun bir trafik yaşanıyor.

Hastanelerden Sonra İkinci Durak: Eczaneler



Havaların soğumasıyla birlikte bulaşıcı hastalıklar her geçen gün artıyor. Muayene süreçlerini tamamlayan hastaların soluğu nöbetçi eczanelerde almasıyla birlikte kuyruklar oluştu.



Bazı bölgelerde eczane içindeki yoğunluğun artması nedeniyle vatandaşlar soğuk havaya rağmen kapı önlerinde beklemek zorunda kalıyor.

Uzmanlardan Kritik Uyarılar



Eczacılar ve sağlık birimleri, hem yoğunluğu yönetmek hem de bulaş riskini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:

Eczane önlerinde beklerken ve kapalı alanlara girerken mutlaka maske kullanılmalı. Sürücülerin ve vatandaşların, mağdur olmamak için güncel nöbetçi listesini E-Devlet veya resmi odaların sitelerinden teyit etmesi gerekiyor. Özellikle hafta sonu kısıtlı sayıda eczanenin açık olması nedeniyle yoğunluğun daha da artabileceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi