Türkiye’de salgın yoğunluğu: Nöbetçi eczanelerde “Kuyruk’’ mesaisi

Kış mevsiminin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte, Türkiye genelinde bulaşıcı hastalıklar her geçen gün artıyor. Hastanelerin acil servislerinden çıkan vatandaşlar, ilaç alabilmek için soğuk havaya rağmen kapı önlerinde beklemek zorunda kalıyor.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüler, kış salgınının etkisini gözler önüne seriyor. Sadece büyükşehirlerde değil, Anadolu'nun pek çok kentinde de bulaşıcı hastalıkların artmasıyla birlikte sağlık sisteminde yoğun bir trafik yaşanıyor.
Hastanelerden Sonra İkinci Durak: Eczaneler
Havaların soğumasıyla birlikte bulaşıcı hastalıklar her geçen gün artıyor. Muayene süreçlerini tamamlayan hastaların soluğu nöbetçi eczanelerde almasıyla birlikte kuyruklar oluştu.
Bazı bölgelerde eczane içindeki yoğunluğun artması nedeniyle vatandaşlar soğuk havaya rağmen kapı önlerinde beklemek zorunda kalıyor.
Uzmanlardan Kritik Uyarılar
Eczacılar ve sağlık birimleri, hem yoğunluğu yönetmek hem de bulaş riskini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:
Eczane önlerinde beklerken ve kapalı alanlara girerken mutlaka maske kullanılmalı. Sürücülerin ve vatandaşların, mağdur olmamak için güncel nöbetçi listesini E-Devlet veya resmi odaların sitelerinden teyit etmesi gerekiyor. Özellikle hafta sonu kısıtlı sayıda eczanenin açık olması nedeniyle yoğunluğun daha da artabileceği öngörülüyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”