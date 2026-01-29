Türkiye’deki standart bir ATM’ye doğum yılı olan kart şifresini girmek için sırasıyla 1 ve 9’a, sonrasında 5’in hemen sağındaki ve solundaki tuşa basan biri, şu an kaç yaşlarındadır? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru
Gündelik hayatımızın bir parçası olan ATM'ler, standart bir tuş dizilimine sahiptir. Bu sayısal düzenek, bazen mantık sorularının ve dikkat testlerinin temelini oluşturur. Rakamların klavye üzerindeki konumlarını göz önünde bulundurarak yapılan bu hesaplamalar, görsel hafızayı ve mantıksal yürütmeyi test eden eğlenceli birer beyin jimnastiğine dönüşebilir.
Türkiye'deki standart bir ATM'ye doğum yılı olan kart şifresini girmek için sırasıyla 1 ve 9'a, sonrasında 5'in hemen sağındaki ve solundaki tuşa basan biri, şu an kaç yaşlarındadır?
Standart bir ATM klavye düzeninde rakamlar üçerli gruplar halinde (1-2-3, 4-5-6, 7-8-9) sıralanır. Bu dizilimde 5 rakamı tam merkezde yer alır. 5'in hemen sağındaki tuş 6, hemen solundaki tuş ise 4 rakamıdır. Soruya göre sırasıyla 1, 9 ve ardından 6 ile 4 tuşlarına basan birinin doğum yılı 1964 olarak ortaya çıkar. Bu doğum yılına göre yapılan yaş hesabı, içinde bulunduğumuz yıla bağlı olarak seçenekler arasındaki en mantıklı sonucu verir.
