Türkiye Futbol Süper Ligi’nde namağlup tamamladığı 22 maçın 12’sinde berabere kalan bir takım toplam kaç puan almıştır?

Türkiye Futbol Süper Ligi ve dünya futbol genelindeki standart puanlama sistemine göre, bir takımın başarısı galibiyet ve beraberliklerden topladığı puanların toplamıyla hesaplanır.
Namağlup tamamladığı 22 maçın 12'sinde berabere kalan bir takım toplam kaç puan almıştır?
Bu soruyu çözmek için öncelikle takımın galibiyet ve beraberlik sayılarını netleştirmemiz gerekir:
-
Toplam Maç Sayısı: 22
-
Beraberlik Sayısı: 12
-
Galibiyet Sayısı: 22 - 12 = 10 (Takım hiç yenilmediği için kalan tüm maçlar galibiyettir.)
Şimdi bu sonuçları puan karşılıklarıyla çarpalım:
-
Galibiyet Puanı: 10 maç $ imes$ 3 puan = 30 puan
-
Beraberlik Puanı: 12 maç $ imes$ 1 puan = 12 puan
Toplam Puan: $30 + 12 = 42$
Cevap: 42
