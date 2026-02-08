Türkiye’nin seri üretilen ilk yerli otomobili hangisidir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Türkiye'nin otomotiv tarihinde yerli üretim ve sanayileşme hamlesinin en önemli simgelerinden biri olan bu araç, tasarımı ve üretim süreciyle bir döneme damgasını vurmuştur.

Türkiye'nin seri üretilen ilk yerli otomobili hangisidir?

Türkiye'nin seri üretilen ilk yerli otomobili, 1966 yılında üretimine başlanan Anadol'dur. Koç Holding bünyesindeki Otosan fabrikasında üretilen ve tasarımı İngiliz Reliant firmasına ait olan Anadol, fiberglas gövdesiyle tanınmış ve 1984 yılına kadar farklı modellerle yollarda kalmıştır.

