YAŞAM Haberleri

Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde hangi alanda altın madalyayı henüz kazanamamıştır? Çifte Milyon sorusu

Güncelleme Tarihi:

Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde hangi alanda altın madalyayı henüz kazanamamıştır? Çifte Milyon sorusu

Türkiye, Olimpiyat Oyunları tarihinde özellikle dövüş sporları ve ata sporumuz güreş ile adını dünyaya duyurmuş, son yıllarda ise okçuluk gibi branşlarda tarihi başarılara imza atmıştır. Ancak madalya koleksiyonumuza baktığımızda, bazı branşlarda podyumun en üst basamağına (altın madalyaya) henüz kimsenin çıkamadığını görüyoruz.

Türkiye, Olimpiyat Oyunları tarihinde hangi alanda altın madalyayı henüz kazanamamıştır?

Seçenekleri milli sporcularımızın başarılarıyla incelediğimizde:

  • Güreş: Olimpiyat tarihimizdeki en çok altın madalyayı (29 altın) kazandığımız branştır.

  • Okçuluk: Mete Gazoz ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk altın madalyamızı aldık.

  • Boks: Busenaz Sürmeneli ile yine 2020 Tokyo'da altın madalyayı ülkemize getirdik.

  • Atıcılık: Türkiye bu branşta, özellikle 2024 Paris Olimpiyatları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ile kazandığı gümüş madalya ile büyük ses getirse de, olimpiyat tarihinde henüz altın madalya kazanma başarısı gösterememiştir.

Cevap: Atıcılık

