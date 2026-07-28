TurkNet Çöktü mü? 28 Temmuz 2026 TurkNet Neden Çalışmıyor? İnternet Neden Yok? TurkNet Ne Zaman Düzelecek?

28 Temmuz 2026 tarihinde bazı TurkNet kullanıcıları ev internetine bağlanamama, bağlantı kopmaları, internet hızında düşüş ve Online İşlemler'e erişim sorunları yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarında görülen artış, TurkNet hizmetlerinde bazı bölgelerde geçici erişim problemleri yaşanabileceğine işaret ediyor.

TurkNet çöktü mü?

28 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla TurkNet tarafından ülke genelinde yaşanan bir kesintiye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kullanıcı bildirimlerinde internet bağlantısının tamamen kesildiği, modemde internet ışığının yanmadığı ve bazı bölgelerde genel arıza uyarılarının görüldüğü ifade ediliyor.

Bu durum, bazı bölgelerde geçici veya bölgesel teknik aksaklıklar yaşanabileceğini gösteriyor.

TurkNet neden çalışmıyor?

TurkNet hizmetlerinde yaşanan erişim sorunları; bölgesel altyapı çalışmaları, fiber hat arızaları, yoğun ağ trafiği veya teknik sistemlerde meydana gelen geçici aksaklıklardan kaynaklanabiliyor.

Bazı kullanıcılar özellikle internet bağlantısının tamamen kesildiğini, bağlantının sık sık koptuğunu ve internet hızının normalin altında olduğunu bildiriyor.

TurkNet internet neden yok?

Ev internetinin tamamen kesilmesi veya modemin internete bağlanmaması; bölgesel fiber arızaları, planlı bakım çalışmaları veya altyapı kaynaklı teknik sorunlar nedeniyle yaşanabiliyor.

Kullanıcılar modemlerini yeniden başlatarak, kablo bağlantılarını kontrol ederek ve Online İşlemler üzerinden bölgelerinde arıza olup olmadığını sorgulayarak sorunun kaynağını kontrol edebilir.

TurkNet Online İşlemler neden açılmıyor?

Bazı kullanıcılar TurkNet Online İşlemler platformuna giriş yapamama, destek kayıtlarının görüntülenmemesi veya sayfanın yüklenmemesi gibi problemler yaşayabiliyor.

Bu tür sorunlar sistem yoğunluğu, bakım çalışmaları veya geçici teknik aksaklıklardan kaynaklanabiliyor.

TurkNet ne zaman düzelecek?

28 Temmuz 2026 tarihi için TurkNet tarafından ülke genelini kapsayan resmi bir kesinti duyurusu bulunmuyor. Eğer yaşanan problem bölgesel bir arızadan kaynaklanıyorsa, teknik ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından internet hizmetinin normale dönmesi bekleniyor. Planlı bakım ve altyapı çalışmaları da belirli bölgelerde geçici kesintilere neden olabiliyor.

TurkNet tarafından yeni bir resmi açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi