GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,61
EURO
49,46
STERLİN
56,83
GRAM
5.787,16
ÇEYREK
9.519,10
YARIM ALTIN
18.943,28
CUMHURİYET ALTINI
37.766,70
YAŞAM Haberleri

TurkNet çöktü mü? TurkNet ne zaman düzelecek? TurkNet modem açık ama çekmiyor neden?

TurkNet çöktü mü? TurkNet ne zaman düzelecek? TurkNet modem açık ama çekmiyor neden?

8 Aralık 2025 itibarıyla birçok TurkNet kullanıcısı internetin yavaşlaması, sayfaların açılmaması, hız testlerinin çalışmaması ve modemin internete bağlanmaması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Downdetector verilerine göre kullanıcı raporlarındaki artış, TurkNet tarafında olası erişim problemleri bulunduğunu gösteriyor.

TurkNet çöktü mü?

TurkNet'in tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama yok. Ancak kullanıcı raporlarındaki artış, bazı bölgelerde kısmi veya bölgesel bir kesinti yaşandığını gösteriyor. Birçok kullanıcı internetin tamamen kesildiğini, bazıları ise hızın ciddi şekilde düştüğünü ifade ediyor. Bu tablo, altyapıda geçici bir sorun olabileceğine işaret ediyor.

TurkNet neden açılmıyor?

TurkNet internetinin hiç gelmemesi veya çok yavaş çalışması bugün özellikle şu sebeplerle ilişkilendiriliyor:

  • Bölgesel altyapı arızası

  • Türk Telekom omurgasında yaşanan sorunların TurkNet kullanıcılarını etkilemesi

  • DNS ve yönlendirme hataları

  • İnternet sağlayıcı yoğunluğu

  • Modemin IP alamaması

Sorun geniş bir kitleyi etkilediği için problem kullanıcı cihazından ziyade operatör taraflı görünmektedir.

TurkNet ne zaman düzelecek?

TurkNet tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu tip kesintiler genellikle kısa sürede çözülür.
Benzer geçmiş erişim problemleri:

  • 30 dakika

  • 1–2 saat

  • Nadiren birkaç saat

içinde normale dönmüştür. Bazı bölgelerde internetin düzeldiği rapor edilse de çoğu kullanıcı için sorun devam ediyor. Sorunun kısa süre içinde aşamalı olarak düzelmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER