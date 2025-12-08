TurkNet çöktü mü? TurkNet ne zaman düzelecek? TurkNet modem açık ama çekmiyor neden?

8 Aralık 2025 itibarıyla birçok TurkNet kullanıcısı internetin yavaşlaması, sayfaların açılmaması, hız testlerinin çalışmaması ve modemin internete bağlanmaması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Downdetector verilerine göre kullanıcı raporlarındaki artış, TurkNet tarafında olası erişim problemleri bulunduğunu gösteriyor.

TurkNet çöktü mü?

TurkNet'in tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama yok. Ancak kullanıcı raporlarındaki artış, bazı bölgelerde kısmi veya bölgesel bir kesinti yaşandığını gösteriyor. Birçok kullanıcı internetin tamamen kesildiğini, bazıları ise hızın ciddi şekilde düştüğünü ifade ediyor. Bu tablo, altyapıda geçici bir sorun olabileceğine işaret ediyor.

TurkNet neden açılmıyor?

TurkNet internetinin hiç gelmemesi veya çok yavaş çalışması bugün özellikle şu sebeplerle ilişkilendiriliyor:

Bölgesel altyapı arızası

Türk Telekom omurgasında yaşanan sorunların TurkNet kullanıcılarını etkilemesi

DNS ve yönlendirme hataları

İnternet sağlayıcı yoğunluğu

Modemin IP alamaması

Sorun geniş bir kitleyi etkilediği için problem kullanıcı cihazından ziyade operatör taraflı görünmektedir.

TurkNet ne zaman düzelecek?

TurkNet tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu tip kesintiler genellikle kısa sürede çözülür.

Benzer geçmiş erişim problemleri:

30 dakika

1–2 saat

Nadiren birkaç saat

içinde normale dönmüştür. Bazı bölgelerde internetin düzeldiği rapor edilse de çoğu kullanıcı için sorun devam ediyor. Sorunun kısa süre içinde aşamalı olarak düzelmesi bekleniyor.

