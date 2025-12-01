TurkNet çöktü mü? TurkNet neden açılmıyor? TurkNet modem açık ama çekmiyor neden?

GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
1 Aralık 2025 itibarıyla birçok TurkNet kullanıcısı internetin açılmaması, hızın aniden düşmesi, modemin internete bağlanmaması ve sayfaların yüklenmemesi gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Downdetector verilerine göre kullanıcı raporları TurkNet tarafında olası problemler bulunduğunu gösteriyor. Bu durum, erişim sorununun bölgesel değil daha geniş çaplı olabileceğine işaret ediyor.

TurkNet çöktü mü?

Downdetector'daki kullanıcı bildirimlerinde yaşanan artış, TurkNet'in bazı bölgelerde geçici bir erişim sorunu yaşadığını gösteriyor. Kullanıcı şikâyetleri genellikle:

  • İnternet tamamen gelmiyor

  • Sayfalar açılmıyor

  • Modemin DSL/internet ışığı yanıp sönüyor

  • Ping değerleri çok yüksek

  • İnternet hızında ciddi düşüş

şeklinde yoğunlaşıyor.
TurkNet'ten resmi bir açıklama yapılmamış olsa da raporlar, altyapıda kısa süreli bir teknik problem olabileceğine işaret ediyor.

TurkNet neden açılmıyor?

TurkNet internetinin çalışmaması şu nedenlerden kaynaklanabilir:

1. Genel TurkNet altyapı sorunu (şu anda en olası sebep)

Hizmet sağlayıcı tarafındaki teknik bir kesinti bağlantının hiç gelmemesine neden olabilir.

2. Bölgesel internet arızası

Belli illerde veya ilçelerde Türk Telekom altyapısına bağlı sorunlar, TurkNet kullanıcılarını da etkileyebilir.

3. Modemin internete bağlanamaması

DSL veya fiber bağlantıda geçici kopmalar yaşanabilir.

4. Operatör trafiğinde aşırı yoğunluk

Yoğun saatlerde bağlantı stabilitesi düşebilir.

Geçici çözüm önerileri:

  • Modemi 10 saniye kapatıp yeniden açın

  • DSL veya fiber kablolarını kontrol edin

  • Modemi farklı bir prize bağlayın

  • Wi-Fi yerine kablolu bağlantı deneyin

  • Telefonu/hotspot'u test ederek sorunun genel olup olmadığını kontrol edin

Genel sorun varsa bu adımlar sadece geçici rahatlama sağlayabilir.

TurkNet modem açık ama çekmiyor neden?

Modem açık ve ışıklar yanıyor olsa bile internet gelmiyorsa sorun birkaç başlıkta toplanabilir:

1. DSL / Fiber bağlantısı var ama IP alınamıyor

TurkNet sunucusu IP atama hizmetinde geçici sorun yaşıyor olabilir.

2. Modem sinyali alıyor fakat internet hizmeti çalışmıyor

Bu durum genellikle ISP taraflı kesintinin işaretidir.

3. Wi-Fi var ama internet yok

Modem Wi-Fi yayınlıyor fakat internet çıkışı yoktur.

4. DNS çözülemiyor

Sayfalar açılmıyor, hız testine bile bağlanmıyorsa DNS tarafında sorun olabilir.

Çözüm önerileri:

  • Modemi yeniden başlatın

  • DNS'i otomatik moda alın

  • Modem arayüzünden bağlantı durumunu kontrol edin

  • 2.4 GHz ve 5 GHz ağlarını ayrı deneyin

  • Gerekiyorsa modemi fabrika ayarlarına döndürün

  • TurkNet Online İşlem Merkezi'nden arıza kaydı oluşturun

Eğer genel bir kesinti varsa modem çekmiyor gibi görünse bile sorun tamamen TurkNet tarafındadır.

