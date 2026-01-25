Turpgillerden yaprakları salata gibi yenen 20-40 santimetre yüksekliğinde sebze olarak yetiştirilen bir bitki hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Sözlük tanımları bazen en iyi bildiğimiz sebzeleri bile bize birer bilmece gibi sunabilir. Turpgiller ailesine mensup, sofralarımızın vazgeçilmezi olan bu bitki, hem sağlığa faydalarıyla hem de kendine has aromasıyla bilinir.
Sözlükteki bu tanım hangi bitkiye aittir?
Verilen tanım tam olarak Roka bitkisinin sözlük karşılığıdır.
Seçenekleri analiz ettiğimizde neden diğerleri olmadığını görelim:
-
Pancar: Ispanakgiller ailesindendir, kökü için yetiştirilir.
-
Enginar: Papatyagiller ailesindendir, çiçeğinin tabanı yenir.
-
Pırasa: Zambakgiller ailesindendir, soğansı bir yapısı vardır.
-
Roka: Tanımda belirtildiği gibi turpgillerdendir, yaprakları salata olarak tüketilir ve boyu tam olarak o aralıktadır.
Cevap: Roka
Kaynak: Haber Merkezi