GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,29
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
YAŞAM Haberleri

Turpgillerden yaprakları salata gibi yenen 20-40 santimetre yüksekliğinde sebze olarak yetiştirilen bir bitki hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Turpgillerden yaprakları salata gibi yenen 20-40 santimetre yüksekliğinde sebze olarak yetiştirilen bir bitki hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Sözlük tanımları bazen en iyi bildiğimiz sebzeleri bile bize birer bilmece gibi sunabilir. Turpgiller ailesine mensup, sofralarımızın vazgeçilmezi olan bu bitki, hem sağlığa faydalarıyla hem de kendine has aromasıyla bilinir.

Sözlükteki bu tanım hangi bitkiye aittir?

Verilen tanım tam olarak Roka bitkisinin sözlük karşılığıdır.

Seçenekleri analiz ettiğimizde neden diğerleri olmadığını görelim:

  • Pancar: Ispanakgiller ailesindendir, kökü için yetiştirilir.

  • Enginar: Papatyagiller ailesindendir, çiçeğinin tabanı yenir.

  • Pırasa: Zambakgiller ailesindendir, soğansı bir yapısı vardır.

  • Roka: Tanımda belirtildiği gibi turpgillerdendir, yaprakları salata olarak tüketilir ve boyu tam olarak o aralıktadır.

Cevap: Roka

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER