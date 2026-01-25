GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,44
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
YAŞAM Haberleri

Tuttuğunuz futbol takımı Avrupa kupalarında “Dinamo Zagreb“, “Dinamo Kiev“ ve “Dinamo Minsk“ ile aynı gruba düşerse kaç başkent temsilcisiyle aynı gruba düşmüş olur? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Tuttuğunuz futbol takımı Avrupa kupalarında “Dinamo Zagreb“, “Dinamo Kiev“ ve “Dinamo Minsk“ ile aynı gruba düşerse kaç başkent temsilcisiyle aynı gruba düşmüş olur? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Avrupa futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan "Dinamo" isimli takımlar, genellikle Doğu Avrupa ülkelerinin spor tarihlerinde merkezi bir rol oynamış ve kendi liglerinin en başarılı temsilcileri haline gelmişlerdir.

Tuttuğunuz futbol takımı Avrupa kupalarında "Dinamo Zagreb", "Dinamo Kiev" ve "Dinamo Minsk" ile aynı gruba düşerse kaç başkent temsilcisiyle aynı gruba düşmüş olur?

Bu sorunun cevabını bulmak için takımların bağlı bulundukları şehirleri ve bu şehirlerin güncel siyasi haritadaki başkent statülerini incelemek gerekir. Dinamo ismi, Sovyetler Birliği ve çevresindeki eski sosyalist blok ülkelerinde emniyet teşkilatlarına bağlı spor kulüpleri için kullanılan yaygın bir isimdir. Bu sebeple neredeyse her büyük Balkan ve Slav ülkesinde bu ismi taşıyan büyük bir kulüp bulunmaktadır.

Takımların Şehirleri ve Başkent Durumları

Dinamo Zagreb: Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in takımıdır.

Dinamo Kiev: Ukrayna'nın başkenti Kiev'in takımıdır.

Dinamo Minsk: Belarus'un başkenti Minsk'in takımıdır.

Cevap: Bu üç takımın tamamı kendi ülkelerinin başkentlerini temsil etmektedir. Bu nedenle grubunuzda 3 başkent temsilcisi yer almış olur.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER