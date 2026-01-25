Tuttuğunuz futbol takımı Avrupa kupalarında “Dinamo Zagreb“, “Dinamo Kiev“ ve “Dinamo Minsk“ ile aynı gruba düşerse kaç başkent temsilcisiyle aynı gruba düşmüş olur? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Avrupa futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan "Dinamo" isimli takımlar, genellikle Doğu Avrupa ülkelerinin spor tarihlerinde merkezi bir rol oynamış ve kendi liglerinin en başarılı temsilcileri haline gelmişlerdir.

Tuttuğunuz futbol takımı Avrupa kupalarında "Dinamo Zagreb", "Dinamo Kiev" ve "Dinamo Minsk" ile aynı gruba düşerse kaç başkent temsilcisiyle aynı gruba düşmüş olur?

Bu sorunun cevabını bulmak için takımların bağlı bulundukları şehirleri ve bu şehirlerin güncel siyasi haritadaki başkent statülerini incelemek gerekir. Dinamo ismi, Sovyetler Birliği ve çevresindeki eski sosyalist blok ülkelerinde emniyet teşkilatlarına bağlı spor kulüpleri için kullanılan yaygın bir isimdir. Bu sebeple neredeyse her büyük Balkan ve Slav ülkesinde bu ismi taşıyan büyük bir kulüp bulunmaktadır.

Takımların Şehirleri ve Başkent Durumları



Dinamo Zagreb: Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in takımıdır.

Dinamo Kiev: Ukrayna'nın başkenti Kiev'in takımıdır.

Dinamo Minsk: Belarus'un başkenti Minsk'in takımıdır.

Cevap: Bu üç takımın tamamı kendi ülkelerinin başkentlerini temsil etmektedir. Bu nedenle grubunuzda 3 başkent temsilcisi yer almış olur.

