Tüylerinin baskın olarak beyaz, siyah ve turuncu renkte desenlere sahip olmasından ötürü “üç renkli kedi“ olarak da bilinen ve “Calico“ olarak adlandırılan kedilerle alakalı hangi bilgi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Kedi severlerin "üç renkli" veya "patiska" olarak bildiği Calico kedileri, sadece estetik görünümleriyle değil, genetik yapılarıyla da bilim dünyasını büyülemeye devam ediyor. Üzerinde belirgin turuncu, siyah ve beyaz lekeler taşıyan bu kediler hakkında merak edilen "Hepsi dişi midir?" sorusu, bilimsel bir gerçeğe dayanıyor.
Genetik uzmanları, tüy rengini belirleyen genlerin X kromozomu üzerinde taşındığını belirtiyor. Bir kedinin hem siyah hem de turuncu renge aynı anda sahip olabilmesi için iki adet X kromozomuna sahip olması gerekiyor; bu da biyolojik olarak dişi (XX) olmayı gerektiriyor. Erkek kediler (XY) ise normal şartlarda tek bir X kromozomuna sahip oldukları için tüyleri ya tamamen siyah ya da tamamen turuncu olabiliyor.
Ancak doğa bazen küçük sürprizler hazırlıyor. Yapılan araştırmalar, Calico desenine sahip erkek kedilerin de var olduğunu ancak bu durumun nadir bir genetik anomali (Klinefelter Sendromu - XXY) sonucu oluştuğunu kanıtlıyor. Bu istisnai durum, Calico kedilerini sadece birer evcil hayvan değil, aynı zamanda yaşayan birer genetik laboratuvar haline getiriyor.
Cevap: Bu kedilerin yaklaşık 3000'de biri erkektir. (Genel kural olarak neredeyse tamamı dişidir; erkek olanlar nadir bir genetik mutasyonla dünyaya gelir ve genellikle kısırdırlar.)
